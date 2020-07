Met de BMW iX3 start BMW's elektro-offensief pas echt

De huidige BMW X3 - de derde generatie - is sinds 2018 op de markt. In datzelfde jaar liet BMW de Concept iX3 zien; een zo goed als productieklaar studiemodel. Zoals iedere fabrikant tegenwoordig, heeft BMW een elektrisch modellenoffensief in voorbereiding. Na de iX3 komen onder meer de i4 en de iNext.

BMW op een kleine achterstand

BMW - dat in 2013 voortvarend begon met de i3 - heeft een kleine achterstand op de andere Duitse premiummerken als het op elektrische modellen aankomt. Audi heeft al de E-Tron en E-Tron Sportback, Mercedes-Benz de EQC, Porsche de Taycan en Volkswagen binnenkort de ID.3.

BMW iX3 heeft achterwielaandrijving

Bovendien lijkt BMW een iets andere strategie te kiezen. De iX3 is niet een op zichzelf staand elektrisch model, maar simpelweg een afgeleide van de X3. Hij wordt aangedreven door een elektromotor op de achteras, die een vermogen van 286 pk en 400 Nm koppel levert. Daarmee gaat de BMW iX3 in 6,8 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid van de suv is begrensd op 180 km/h.

Maximaal bereik van 459 kilometer

Onder de vloer van het inzittendencompartiment ligt een 80-kWh batterij. Die kan met maximaal 150 kW worden geladen. Hij is dan in een half uur weer voor 80 procent vol. Als de meter 100 procent aangeeft, heb je volgens de officiële WLTP-opgave een actieradius van maximaal 459 kilometer tot je beschikking.

Soundtrack door Hans Zimmer

Een gimmick is dat filmcomponist Hans Zimmer - bekend van onder meer Pirates of the Caribbean, The Dark Knight en Gladiator - het 'motorgeluid' heeft gecomponeerd. En omdat blauw inmiddels de kleur van elektrische aandrijving schijnt te zijn, is de BMW iX3 van buiten en van binnen aangekleed met blauwe accenten.

Vanafprijs BMW iX3

Wil je volgend jaar als particulier met subsidie een BMW iX3 aanschaffen, dan kom je van een koude kermis thuis. De iX3 is te duur voor de overheidssubsidie van 4000 euro. Hij kost in Nederland minimaal 71.000 euro en is leverbaar in twee uitvoeringen: Executive en High Executive.