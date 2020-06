Eerste review: Audi E-Tron Sportback

Wat valt op aan de Audi E-Tron Sportback?

Dat hij lijkt op een auto die we al kennen: de gewone Audi E-Tron. Motor en onderstel zijn dan ook precies hetzelfde. Toch zijn er een paar grappige verschillen. De Sportback kan als enige geleverd worden met 22-inch wielen, een maatje meer dan de gewone E-Tron. . De Sportback krijgt de exclusieve primeur van digitale matrix-led-koplampen (coming en leaving home-lichtanimatie), die heeft de gewone E-Tron niet. Dat betekent dat je niet alleen bij het in- en uitstappen op een lichtshow wordt getrakteerd (vertoond op je garagedeuren), maar ook dat er positiestrepen op de rijbaan worden geprojecteerd op smalle wegen.



Wat is er goed aan de Audi E-Tron Sportback?

De elektrische Audi E-Tron Sportback 55 Quattro heeft een bereik van 409 kilometer (WLTP). Wat de elektrische rijder fijner zal vinden: zelfs als je niet echt je best doet om zuinig te rijden, kom je makkelijk 250 kilometer op één acculading. Zijn de batterijen leeg, dan kom je in aanraking met een andere fijne karaktereigenschap: snelladen doet zijn naam eer aan. De stroom gaat met 150 kW per uur de accu in, wat betekent dat hij in een halfuur al voor 80 procent vol is.

Geinig weetje: dankzij de betere aerodynamica is de E-Tron Sportback-actieradius 10 kilometer hoger dan die van de gewone E-Tron. Ook over het comfort geen onvertogen woord: de luchtvering strijkt elke oneffenheid glad.



De Audi E-Tron Sportback is bovendien snel. Dankzij een vermogen van 408 pk en een koppel van 664 Nm, is de sprint van 0 naar 100 km/h in 5,6 seconden voltooid. Bij 200 km/h is het afgelopen met de pret, maar het is verrassend hoe gretig de auto ook boven de 150 km/h nog is. Zijn we niet gewend van elektrische auto's. Je kunt het volledige vermogen aanspreken voor maximaal 8 seconden door het gaspedaal helemaal naar beneden te trappen (kickdown).

De E-Tron mag dan snel zijn, sportief is hij niet. Hij weegt 2480 kilo, wat je merkt als je snel een bocht wilt insturen. Anderzijds: daarvoor kopen de meeste mensen geen elektrische suv. Wél voor de ruimte, en hoewel de E-Tron Sportback een schuin aflopende daklijn heeft, kunnen lange mensen achterin prima zitten.



Wat kan er beter aan de Audi E-Tron Sportback?

Audi levert de E-Tron Sportback Business Edition Plus en S Edition met Audi virtual mirrors, een optie van 1434 euro. Je hebt dan geen traditionele zijspiegels meer. Camera’s in de spiegel projecteren het beeld in led-schermen in de voorportieren. We kunnen er kort over zijn: het werkt voor geen meter. Eén vlieg op de lens en je ziet niets meer. Bovendien is het beeld slecht als de zon erop schijnt, net als bij de tv in je huiskamer. En hoe is de pixelkwaliteit na een paar jaar? We kunnen er kort over zijn: hoewel Audi zegt dat de aerodynamica beter wordt en de actieradius groter, zouden we de spiegels niet op het optieformulier aankruisen.



Wanneer komt de Audi E-Tron Sportback en wat is de prijs?

Audi verwacht de Audi E-Tron Sportback deze zomer in de showroom, maar kan nog niet zeggen wanneer precies. Prijzen van de E-Tron Sportback beginnen bij 65.100 euro (313 pk, accupakket van 71 kWh, actieradius 341 kilometer). Onze Sportback 55 quattro is het topmodel, dat voor 82.800 euro in de prijslijst staat. In beide gevallen betaal je 2400 euro meer dan voor de gewone Audi E-Tron. Leaserijders tellen over de eerste 45.000 euro acht procent bij.



Wat vind ikzelf van de Audi E-Tron Sportback?

De Audi E-Tron Sportback doet Audi een gooi naar de schoonheidsprijs in het segment van de elektrische suv's. Zet hem naast de Tesla Model X en je ziet waarom. Al heeft de Audi dan weer geen vleugeldeuren achter … De E-Tron Sportback is iets duurder dan de gewone E-Tron, maar dat is vaak zo met mooie spullen.