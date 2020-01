Eerste review: Porsche Taycan 4S (2020)

Wat is opvallend aan de Porsche Taycan 4S (2020)?

Je kunt je beter afvragen wat er níet opvallend is aan de Porsche Taycan. Er mag dan geen boxermotor te bekennen zijn onder de felrode lak, toch is het onmiskenbaar een Porsche. De twee rondingen aan weerszijden van de motorkap, de Panamera-achtige vormgeving, de ronde klok boven op het dashboard: er zijn genoeg details die de Porsche-adept met benzine in het bloed enigszins geruststellen. De onderhuidse techniek is net zo fascinerend: twee elektromotoren en een accupakket van 79,2 kWh (93,2 kWh optioneel) zorgen voor 911-achtige prestaties. Dankzij 530 pk vermogen en 650 Nm koppel is de sprint naar 100 km/h in 4,0 seconden tot een goed einde gebracht. Na 407 kilometer is de accu leeg – op dat onderdeel is Tesla nog altijd onverslaanbaar.