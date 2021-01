Column - 2020 was het jaar waarin de stekker won

Eind december, dus lijstjestijd. Tussen mijn zevenentwintig inzendingen voor de Top 2000 zit geen autonummer als Radar Love van Golden Earring of Highway to Hell van AC/DC, maar wel het liedje dat 2020 als autojaar het beste symboliseert: Here’s Where the Story Ends van The Sundays. Want 2020 was een overgangsjaar, waarin de elektrische aandrijflijn het overnam van de benzinemotor, die in steeds meer landen vanaf 2030 wordt verboden.