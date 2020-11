Eerste review: Fiat 500E (2020)

Wat valt er op aan de Fiat 500E?

Zijn fraaie uiterlijk. Met de Fiat 500 uit 2007 heeft ontwerper Frank Stephenson een tijdloos meesterstuk afgeleverd en dat werkt door in de gloednieuwe Fiat 500E. Het design van de elektrische hatchback is duidelijk schatplichtig aan dat van zijn voorganger, maar dat is geenzins een probleem. De 500E is een stijlvolle, frisse verschijning met leuke exterieurdetails, zoals de lichtgevende wenkbrauwen boven de koplampen en de kleine, uitstekende knipperlichtjes boven de voorwielen.

In eerste instantie is de Fiat 500E er als driedeurs hatchback en cabriolet. Die laatste heeft een stoffen dak dat naar achteren en naar beneden schuift, waardoor er van de voorruit tot aan de kofferklep een grote open ruimte ontstaat. Later komt ook een Fiat 500E 3+1 op de markt. Die heeft aan de passagierskant een extra deurtje, dat naar achteren openzwaait en een beter instap naar de tweede zitrij mogelijk maakt.

Wat is er goed aan de Fiat 500E?

De Fiat 500E is een fijn rijdend (stads)autootje. De door ons gereden versie heeft een elektromotor met 118 pk, die is gekoppeld aan een 42-kWh batterij. Door het instant-koppel van de Fiat 500E kom je nooit acceleratievermogen tekort. Je voelt je in het Italiaanse bolletje de koning van stad, want je zoeft overal tussendoor en profiteert in krappe straatjes en parkeergarages van de verrassend kleine draaicirkel.

De officiële actieradius van de Fiat 500E ligt op 320 kilometer, maar als je hem alleen binnen de bebouwde kom gebruikt, kun je een stuk verder komen. Zeker als je de Sherpa-rijmodus gebruikt. Die schakelt onnodige systemen uit (zoals de airco), beperkt de acceleratie en begrenst de topsnelheid op 80 km/h. In de Sherpa-stand - en ook in de Range-modus - remt de 500E af als je het stroompedaal loslaat. Door goed te anticiperen hoef je de rem nooit aan te spreken. De Fiat komt zelf tot stilstand.



'Onze' Fiat 500E is uitgerust met een 85-kW lader. Daarmee kun je - aan de juiste laadpaal - in 35 minuten weer op 80 procent laadniveau zitten. De instapversie van de Fiat 500E moet het met een 50-kW lader doen. Grappig detail: als je de auto start en voor de eerste keer wegrijdt, speelt een externe speaker een stukje Italiaanse klassieke muziek. Wees gerust, dat doet-ie daarna niet meer.

In het interieur van de 500E heeft Fiat een flinke slag gemaakt. De vorige Fiat 500 (eigenlijk moeten we zeggen 'huidige', want hij wordt nog steeds verkocht) is gebaseerd op de tweede generatie Fiat Panda en dat merk je aan de irritante zitpositie, die je - zeker als je lang bent - maar moeilijk comfortabel kunt krijgen. In de 500E zit je lager en een stuk beter. Het interieur zelf is hier en daar opgetrokken uit goedkope materialen, maar zit verder uitstekend in elkaar.

Het design van het dashboard knipoogt naar de Fiat 500 uit de jaren vijftig, met een grote, ronde klok voor de neus van de bestuurder, die in de 500E uiteraard een digitaal scherm is. Rechts van het stuur - 'los' op het dashboard - zit het touchscreen voor het infotainmentsysteem. Het werkt voldoende goed en snel, al moet je natuurlijk altijd even zoeken waar alles te vinden is. De belangrijkste functies hebben eigen fysieke knoppen, zoals het hoort.

Wat kan er beter aan de Fiat 500E?

Compacte elektrische auto's zijn duur. Dat geldt niet alleen voor de Fiat 500E, maar ook voor de Honda E, Mini Electric, Opel Corsa-e en Peugeot e-208. Fiat adverteert met een vanafprijs van 24.900 euro voor de 500E, maar voor dat bedrag krijg je de Action-versie met 23,8-kWh batterij en een actieradius van maximaal 180 kilometer. Die wil je dus niet. En dat betekent dat je minstens 28.600 euro kwijt bent voor de Fiat 500E Passion met maximaal 320 kilometer bereik. Al kun je natuurlijk 4000 euro overheidssubsidie krijgen als je hem particulier koopt.

Wat kost de Fiat 500E en wanneer komt-ie?

De Fiat 500E staat vanaf 28 november bij de Nederlandse dealers. Je koopt de Berlina (de hatchback dus) vanaf 24.900 euro, maar dan heb je de hierboven besproken Action-variant met een beperkt bereik. De meeste kopers zullen waarschijnlijk dus voor de Passion (28.600 euro) of Icon (30.600 euro) gaan. Volgens Fiat Nederland is de 35.900 euro dure La Prima al uitverkocht.

Het modellengamma van de Fiat 500E is behoorlijk uitgebreid. Naast de hatchback levert Fiat ook nog een Cabrio (vanaf 31.600 euro) en een 3+1 (vanaf 30.600 euro).

De belangrijkste concurrent van de Fiat 500E is de Honda E. Het wagentje komt qua afmetingen overeen, heeft een bereik van slechts 220 kilometer, maar kost wel gewoon even 35.330 euro. In die zin is de Fiat 500E dus best goed geprijsd. Voor een kleine elektrische auto ...

Wat vind ikzelf van de Fiat 500E?

Van de vorige/huidige Fiat 500 moet ik weinig hebben. Ik zit er niet goed in en wat rijeigenschappen betreft, houdt het ook niet over. De Fiat 500E daarentegen is een autootje om verliefd op te worden. Hij is mooi, charmant, ruimer dan zijn voorganger, stil, vlot en heerlijk wendbaar. Bijna 30.000 euro voor zo'n kleine Fiat is ontzettend veel geld. Maar vind voor dat bedrag maar eens een andere elektro-mini met zo'n actieradius …

Of je moet doorsparen en 5000 euro meer uitgeven aan een Opel Corsa-e, Peugeot e-208 of Renault Zoe. Dan heb je net wat meer range en net wat meer ruimte.