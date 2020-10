Polestar 2 laat Tesla peentjes zweten

De Polestar 2 ziet er duur uit. Het minimalistische design, de geblokte grille en de krachtige koplampen geven de vijfdeurs fastback een hoogwaardige uitstraling. Tegelijkertijd is het een imposante auto en dat merk je onderweg. Medeweggebruikers houden zich in, ze kennen hun plek. Met een prijskaartje vanaf 59.800 euro is de Polestar 2 ook een prijzige auto, maar een vergelijkbare Tesla is net zo duur. En bij de Model 3 zie je dat er niet aan af. Grappig trouwens, dat de ‘Model 3-killer’ niet van Audi, BMW of Mercedes komt, maar van Polestar – een nieuw automerk dat sterke banden met Volvo heeft.

Polestar 2 interieur: minimalistisch en milieuvriendelijk

De Polestar 2 heeft geen startknop. Hij gaat aan zodra je instapt. De sensor zit in de bestuurdersstoel, dus je kont is de startknop. Een staand touchscreen in het midden van het dashboard en een digitaal instrumentarium achter het stuur komen tot leven. De menu’s zijn simpel en rustig vormgegeven en passen goed bij het minimalistische design van de auto.



Polestar gaat prat op milieuvriendelijke materialen en dus zit je op een stoel die aanvoelt als een surfpak en rusten je voeten op een gerecyclede vloermat. Sommige materialen mogen dan anders aanvoelen dan je verwacht, toch heeft het interieur een premium uitstraling. We moeten lachen als we de autosleutel in handen gedrukt krijgen: het is een veel te goedkoop zwart kastje. Gelukkig is de auto één draadloze software-update verwijderd van een digitale sleutel. Dan kun je de portieren ontgrendelen met je telefoon.

Accu’s: Polestar doet het anders dan Tesla

Model 3-rijders zullen wel denken: wat doet die grote middentunnel tussen de voorstoelen? Hij zit lange benen gelukkig niet enorm in de weg en dient een belangrijk doel: erin zit een deel van het 78 kWh-accupakket. Want in plaats van een dikke plak batterijen in de vloer, heeft de Polestar een dunne plak met daarop een T-vorm. Die T bestaat uit een strook batterijen in de middentunnel en een rij onder de achterbank. Op die manier hebben de passagiers op de achterbank een normale voetenbak en hoeven ze hun knieën niet zo hoog op te trekken (zoals in een Model 3). Toch zitten lange mensen achter in de Polestar 2 niet geweldig, want de afstand tot de voorstoelen houdt niet over en door de hoge zitpositie kom je al snel met het dak in aanraking.

Polestar revancheert zich met de grote en praktische vijfde deur. Je schuift spullen in de kofferbak die niet in het sedan-achterwerk van de Model 3 passen. De laadkabel berg je op in de neus (35 liter), of onder de vloer van de bagageruimte (405 liter).

Polestar 2 vermogen



De Polestar 2 rijdt geweldig. Twee elektromotoren van elk 204 pk en 330 Nm (samen 408 pk en 660 Nm) drijven de voor- en achterwielen aan. Het resultaat is een weldaad aan kracht en grip, waarop je in alle situaties kunt vertrouwen. Maar ondanks de vele pk’s en Nm’s is het heel eenvoudig om als een heer te rijden. Geef je toch vol gas, dan heb je wel de acute kracht, maar niet de misselijkheid zoals in een Tesla Model 3 Performance. De besturing kun je lekker zwaar zetten en het onderstel is sportief afgestemd.



One pedal driving



One-pedal driving gaat bovendien erg soepel. Het afremmen op de motor doseer je voortreffelijk met het gaspedaal. In het menu is de recuperatie ook op ‘zacht’ of ‘uit’ te zetten, maar dat is nergens voor nodig. Over afremmen gesproken: onze testauto beschikt over het 6000 euro kostende Performance-pakket. De bijbehorende goudkleurige veiligheidsgordels zien er gaaf uit, net als de 20-inch wielen en de goudkleurige Brembo-remklauwen. Op het circuit zullen de Brembo's ongetwijfeld hun nut bewijzen, maar hoe vaak gebruik je de remmen nu helemaal zodra je verknocht bent geraakt aan one-pedal driving? Zelden.

Bovendien zijn de sportieve Öhlins-schokdempers uit het Performance-pakket standaard te hard afgestemd voor in de stad en op slecht asfalt. Wij reden in standje 8 en om een van de andere 21 demperstanden te kiezen, heb je een Polestar-techneut met een gereedschapskist nodig. Zonder Performance-pakket is de Polestar 2 aanzienlijk soepeler geveerd. De upgrade van 19- naar 20-inch lichtmetaal staat ook los in de prijslijst voor 1000 euro en een elektrische trekhaak met een serieus trekgewicht van 1500 kilo kost 1100 euro.

Polestar 2 actieradius gemeten



Wij hebben het stroomverbruik gemeten bij 100 en 130 km/h, explodeerde het internet. Blijkbaar is zakelijk rijdend Nederland zich massaal aan het inlezen voor een volgende elektrische leaseauto. Polestar communiceert een officiële actieradius van 470 kilometer. Dat haal je wellicht in de stad, maar is op de snelweg niet realistisch. Als je constant 100 km/h rijdt, kom je in de zomer bijna 400 kilometer ver. Kan het gaspedaal verder naar beneden, dan is de Polestar 2 actieradius 300 kilometer. Daarna is de Zweedse koffiekoek op.



Polestar snel laden of snélladen

De Polestar 2 snelladen kan in theorie met 150 kW. Maar toen wij de auto inplugden bij een extra krachtige snellader van Fastned, hebben we dat niet gehaald. In 10 minuten tijd kwam er 20 kWh bij, wat neerkomt op een laadvermogen van 120 kW. Nog steeds een keurige laadsnel-heid, maar fors minder dan de 250 kW die de Model 3 Long Range en Performance uit de nieuwe V3 Supercharger trekken. En hoewel er op steeds meer plekken in Nederland extra krachtige snelladers verschijnen waar de rijders van een Polestar 2, Audi E-Tron en Porsche Taycan gebruik van kunnen maken, gaat er niets boven het laadnetwerk van Tesla.



Polestar 2 en Google

De Polestar 2 is een van de eerste auto’s die draait op het Google-besturingssysteem. Wat je daarvan merkt, is dat de spraakbesturing ant-woord geeft op een heleboel vragen, zolang ze maar niet over de auto gaan. Dus ‘Hey Google’ weet wel in welk jaar de Amsterdam Arena werd geopend, maar niet hoe lang je verderop moet snelladen om je bestemming te halen. Toekomstige updates gaan dit verbeteren, belooft de CEO van Polestar. Tijdens de ontwikkeling van de auto hadden een grote actieradius en rap opladen nu eenmaal een hogere prioriteit. Voor nu kun je al wel gemakkelijke navigeren met Google Maps, want dan is je bestemming snel gevonden en klopt de voorspelde filevertraging tot op de minuut nauwkeurig.

Polestar 2 of Tesla Model 3?

Veel autoliefhebbers snappen de aantrekkingskracht van een Tesla, maar wachten liever tot de dag waarop een ‘echt’ automerk zo’n elektrische gezinsauto bouwt. Dat is de Polestar 2. Net als de Model 3 heeft hij een geweldige elektrische aandrijflijn, maar dan met het hoogwaardige interieur, de goede stoelen en het fraaie design dat je krijgt als je een Duitse auto koopt. Of een Volvo. Of een Polestar.

Deze Polestar 2 review stond eerder in ons automagazine Auto Review.