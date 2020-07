Test Volkswagen ID.3

Het duurde even voordat Volkswagen wakker was met het ontwikkelen van elektrische auto's. Maar de kans is groot dat het merk dankzij de Volkswagen ID.3 moeiteloos doorstoot naar de koppositie. Natuurlijk kijken we met een schuin oog naar de Volkswagen Golf, die even groot is als de ID.3. Maar als je bent ingestapt, kom je in een compleet andere wereld terecht. De Volkswagen ID.3 staat op het nieuwe MEB-platform, dat speciaal ontwikkeld werd voor elektrische auto's. De accu's zijn in de bodem van de auto ondergebracht en nemen zo min mogelijk plaats in.

Een middentunnel is bij elektrische auto's niet nodig, daardoor hebben de bestuurder en bijrijder alle ruimte. De stoelen zijn comfortabel en ook de afstand tot de portieren is groot. Dankzij de wielbasis van 2765 millimeter zit je achterin vorstelijk: de afstand tot de voorstoelen is ruim, zodat je knieën er niet tegenaan drukken. Ook hier zit de middentunnel niet in de weg. De ID.3 is opvallend veel ruimer dan de Golf.



Volkswagen ID.3: ruimte



Klassieke bedieningselementen vind je bijna niet terug in het dashboard. Knoppen zijn er niet, alles gaat via touchscreens. Dat was bij de nieuwe Golf ook al zo, en net als bij zijn brandstofbroeder worden we niet meteen enthousiast van al die aanraakschermen. Als je daarmee aan het prutsen bent, is het moeilijk om je aandacht op de weg te houden. Wij willen graag fysieke knoppen terug. Gelukkig heeft de ID.3 ook knoppen op het stuur voor de radio en de adaptieve cruisecontrol. Via zogeheten sliders, kleine aanraakvlakken onder het touchscreen, kun je de temperatuur regelen of het volume aanpassen.



Volkswagen ID.3: opladen



Hoe rijdt de Volkswagen van de toekomst dan? Zoals alle elektrische auto's, is ook de Volkswagen ID.3 een sprintwonder. De elektromotor is achter in de auto geplaatst en levert 204 pk. Hij reageert al op het kleinste tikje van je rechtervoet en laat de ID.3 in 7,3 seconden naar 100 km/h sprinten. Zelfs op hogere snelheden, wanneer de fut er vaak uit is bij elektrische auto's, heeft de ID.3 er nog zin in. De topsnelheid is begrensd op 160 km/h, zodat je niet te snel van je kostbare elektrische kilometers wordt beroofd. Als je rustig rijdt, belooft Volkswagen een actieradius van 424 kilometer. Snelladen doet de elektrische gezinsauto met 100 kW en dus duurt een laadpauze ongeveer 30 minuten.

Volkswagen ID.3: actieradius



De Volkswagen ID.3 die wij testen, is voorzien van een accupakket met een capaciteit van 58 kWh. In een later stadium komen ook ID.3's op de markt met een groter batterijpakket van 77 kWh, waarmee je liefst 549 kilometer ver komt. In dat geval kun je ook langere snelwegetappes probleemloos afleggen. Wie niet zo ambitieus is, kan kiezen voor een compacter accupakket van 45 kWh, dan kun je ongeveer 300 kilometer rijden op één acculading.



Volkswagen ID.3: rijeigenschappen



Behalve de riantere ruimte, is er nog een verschil met tussen de Golf en de Volskwagen ID.3: de ID.3 heeft achterwielaandrijving. In de stad en op binnenwegen is hij in zijn element. Voor snelle bochten deinst hij niet terug, de ID.3 blijft veilig in het spoor. De besturing is direct en de auto begint relatief laat over zijn voorwielen te schuiven. Bovendien geeft de ID.3 geen krimp als je bij het verlaten van de bocht weer snel vaart maakt.



Volkswagen ID.3: onderstel



De afstemming van het onderstel is geslaagd. Op korte hobbels wordt hij niet stoterig, maar ook grotere oneffenheden worden prima verwerkt. Verder valt de rust op: ook op hoge snelheid heb je nauwelijks last van windgeruis en de afrolgeluiden van de banden blijven keurig binnen de perken.



Conclusie

Volkswagen heeft, geheel in de merktraditie, uitgebreid de tijd genomen voor zijn eerste elektrische auto. Maar wát een auto is de ID.3 geworden. Hij heeft alles in zich om een kassucces te worden. Vooral het rijcomfort en de ruimte zijn uitstekend voor elkaar, terwijl het rijbereik van 424 kilometer keurig is. Voor thuisland Duitsland is de ID.3 belangrijk: daar moet het merk voor de doorbraak van de elektrische auto zorgen. Dat hoeft bij ons niet, maar de kans is groot dat de ID.3 met zijn bijtellingsvoordeel ook hier een uitstekend debuut gaat beleven.