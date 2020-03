Een digitaal dashboard? Nee, geef ons fysieke knoppen terug!

Tesla is een boosdoener. Maar ook Audi en Porsche. Neem de Taycan 4S die Autowereld.com recent reed. Die laat je de ventilatieroosters niet meer met de hand bedienen, maar vraagt je om in het infotainmentsysteem te duiken. Alleen door op het aanraakscherm te klikken en te vegen kun je de luchtstromen van richting veranderen. Dat zijn meerdere handelingen, waarvoor je dus lange tijd je blik van de weg moet halen.



If it ain't broke, don't fix it



Vergelijk dat met ‘ouderwetse’ ventilatieroosters, die je op de tast weet te vinden en simpelweg naar je toe of van je af kunt draaien. Kom op, Porsche! If it ain’t broke, don’t fix it. Want wat is er in dit geval mis met fysieke knoppen? Ik zou dat zó graag eens van Porsche-ontwikkelaars horen. Hoezo moeten we van iets eenvoudigs – dat al decennialang prima werkt – naar iets dat ingewikkelder is en veel meer aandacht van de bestuurder opeist? Een legitieme vraag in dit ‘Rij MONO’-tijdperk.

Naar beneden kijken



Een ander voorbeeld: de Audi A6 heeft een middenconsole met daarop twee touchscreens, waarvan de onderste de airconditioning bedient. Het plussen en minnen van de gewenste temperatuur voel je via haptische feedback (het scherm trilt), maar aangezien je de ‘toetsen’ zelf níét kunt voelen, moet je naar beneden kijken om ze te kunnen vinden. Ook daarvoor – en voor het radiovolume – zijn echte knoppen dus beter.

Nog steeds zelf aan het stuur



Dat is geen korzelig gewauwel van een ouder wordende man; dat is gezond verstand. In de toekomst komt er vast een volledig zelfrijdende auto op de markt, maar tot die tijd zitten we zelf aan het stuur. ‘Rij MONO’, luidt de opdracht, maar dat doen we steeds minder. Elektronische waakhonden houden een oogje in het zeil. En dat is maar goed ook. Want soms kijken we meer naar een scherm dan naar de weg.