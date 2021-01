Elektrische Mercedes EQS wordt stijlvolle luxelimousine

Mercedes heeft momenteel slechts twee volledig elektrische modellen in zijn leveringsprogramma: de EQC en EQV. Maar dat moeten er binnen nu en twee jaar acht worden. Mercedes heeft daarom het gas er vol op, want in 2021 en 2022 komen onder meer de EQA, EQB, EQE én EQS op de markt.

Mercedes EQS opzichzelfstaand model binnen S-klasse

Komende lente krijgen we deze Mercedes EQS te zien. Dat is niet zomaar een elektrische Mercedes S-klasse, maar een compleet eigen model, dat qua design erg op de Mercedes Vision EQS Concept uit 2019 gaat lijken. Hij heeft wat ontwerptrekjes van de vorige Jaguar XJ (de daklijn vooral), maar gaat straks concurreren met de nieuwe XJ, die ook volledig elektrisch wordt.

Mercedes EQA, EQB en EQE ook in 2021

Binnenkort onthult Mercedes de eerste elektrische auto van de zes die in 2021 en 2022 op de markt verschijnen: de EQA. De compacte suv is gebaseerd op de nieuwe Mercedes GLA en krijgt al snel gezelschap van de EQB, die - je raadt het - een elektrische versie van de GLB is. In de tweede helft van 2021 volgt de Mercedes EQE.

Volgend jaar de beurt aan twee elektrische suv's



Dan over naar 2022, waarin de EQE SUV en EQS SUV op het toneel zullen verschijnen. Beide worden in de Verenigde Staten gebouwd en laten zien dat Mercedes een beetje de mist in is gegaan met hun EQ-namenschema. Want in tegenstelling tot bij de huidige EQC, moet er nu opeens SUV achter de aanduidingen EQE en EQS.