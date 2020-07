De nieuwe Mercedes GLA stapt eindelijk uit de schaduw

Op elke werkvloer lopen wel wat mensen rond die opgaan in de massa. Neutrale persoonlijkheden, die neutraal gekleurde kleding dragen en die aan de lunchtafel niet te betrappen zijn op een onvertogen woord. Van die uiterst vriendelijke figuren, die bergen werk verzetten, maar van wie je - als je heel eerlijk bent - maar bar weinig afweet. Wanneer je 's avonds bij de maaltijd de werkdag bespreekt met je lieftallige wederhelft, komen deze mensen nooit ter sprake. En eigenlijk is het pijnlijk om te moeten constateren, maar waarschijnlijk zou je er niet eens erg in hebben als ze op een zekere dag niet meer op kantoor verschijnen ...

Mercedes GLA speelt rol van betekenis

In de autowereld gaat het precies zoals op de werkvloer. Ook daar manoeuvreren bepaalde merken onopvallend tussen de aanbieders door die zichzelf presenteren als individualistisch, sportief, stoer en onverschrokken of voorbeeldig duurzaam. Mercedes-Benz heeft decennialang de tijd genomen om een onwrikbare reputatie op te bouwen, met een herkenbaar en zakelijk design en spreekwoordelijk comfortabele rijeigenschappen. Was er vroeger keuze uit alleen de (voorlopers van de) C-, E- en S-klasse, inmiddels telt de prijslijst 19 verschillende modelreeksen - die op hun beurt allemaal weer zijn opgebouwd uit allerlei verschillende carrosserievarianten. De traditionele clientèle wil inmiddels ook wel 'ns wat anders dan de zoveelste middenklasse-sedan of -stationwagon - en is bereid daarvoor desnoods bij een ander merk aan te kloppen. Dat heeft Mercedes-Benz goed in de smiezen.

Om de toestroom van klanten naar de showroom op stoom te houden, heeft Mercedes het modellenaanbod gestaag uitgebreid met compacte hatchbacks, ruime mpv's, sterke suv's, hippe crossovers en noem maar op. Zelfs de liefhebber van puristische sportauto's komt tegenwoordig uitgebreid aan z'n trekken bij Mercedes-Benz. Maar net als op de werkvloer, heeft binnen een groot gezin beslist niet elk lid een even uitgesproken karakter. Zo hield de eerste generatie van de Mercedes GLA zich staande op de achtergrond, onopvallend in de luwte van het vele suv- en AMG-geweld dat in de showroom om de aandacht van de kopers vocht. Maar stilletjes speelde de GLA wel een grote rol van betekenis: met zijn vriendelijke uitstraling, wist de eerste generatie van de GLA in Nederland bijna 5000 kopers aan zich te binden. Een neutrale persoonlijkheid, die ongemerkt bergen werk heeft verzet.

Mercedes GLA mag vrij ademhalen

Wat dat betreft is de GLA dus een heel belangrijke auto voor Mercedes. De opvolger stond klaar om te worden gepresenteerd, maar pijnlijk genoeg gooide het coronavirus roet in het eten bij alle feestelijkheden. Een spectaculaire onthulling op een Europese autoshow, een galavoorstelling voor trouwe klanten bij de Mercedes-dealer, een meeslepend evenement voor de internationale automedia om de nieuweling in een zonnig land aan de tand te kunnen voelen - door alle onderdelen op het programma ging een dikke rode streep. Inmiddels is de nieuwe GLA in Nederland gearriveerd. Met stille trom, dat wel. Iets dat de nieuwe compacte suv helemaal niet past.

De Mercedes-ontwerpers hebben de nieuwe GLA een uitgesproken eigen gezicht gegeven, in de lijn van de grote GLC en GLE. Tussen alle andere compacte voorwielaandrijvers van Mercedes - A- en B-klasse, CLA en GLB - springt de GLA eruit met een zelfverzekerde uitstraling. Hij wekt de indruk lekkerder in zijn vel te zitten dan zijn wat merkwaardig gedrongen gebouwde voorganger. Dat komt voornamelijk doordat de nieuwe GLA 10,4 centimeter hoger is dan zijn voorganger - alsof de GLA nu vrij kan ademhalen. Vanzelfsprekend keren tal van Mercedes-typische details terug in het ontwerp, die de familieband tussen de GLA en alle 18 andere modelreeksen onderstrepen.

“De GLA wekt de indruk lekkerder in zijn vel te zitten dan zijn wat merkwaardig gebouwde voorganger”

Afgezien van die extra hoogte, is de GLA ook 3 centimeter breder geworden en werd er 3 centimeter aan de wielbasis toegevoegd. De inzittenden profiteren in alle richtingen. Vergeleken met het oude model is er achterin zelfs 11,6 centimeter meer beenruimte voorhanden. Iedereen zit riant, ook wanneer de auto is voorzien van een glazen panoramadak. De kofferbak heeft een inhoud van 435 liter, maar met het neerklappen van de achterbankleuning kun je deze tot 1430 liter maximaliseren. Nog een geruststellende gedachte: het laadvermogen van de auto bedraagt 625 kilo. En er mag een geremde aanhangwagen van 1800 kilo aan de trekhaak. Dat maakt de GLA bij uitstek geschikt voor caravannende leaserijders.

Vering en schokdemping aan de stevige kant

Dat de GLA wat kilo's mag verstouwen, is op de weg goed te voelen. We stapten achter het stuur met het idee op dezelfde hoeveelheid veercomfort te worden getrakteerd als in de CLA Shooting Brake. Comfort kom je heus niet tekort, maar de GLA gooit het met de afstemming van zijn onderstel wel over een andere boeg. De vering en schokdemping zijn aan de stevige kant, waardoor de suv doet denken aan een jonge hond, die enthousiast naar je handen springt en gelukzalig kwispelt als je 'm over z'n koppie aait. Ook de motor en transmissie zijn erop gebrand dat je met ze wilt spelen: in de kleinste voet- of stuurbeweging menen ze direct een seintje te krijgen om in actie te komen. In de GLA 200 laait een 1332 cm3 metende viercilinder met een turbo het levendige vuurtje op, tot een vermogen van 163 pk. Samen met het maximum koppel van 250 Nm staat dat garant voor pittige prestaties. Zo zit je in 8,7 tellen op de honderd.

Prima natuurlijk dat in de GLA weer heel andere eigenschappen komen bovendrijven dan in de CLA of B-klasse. Maar helemaal vrij van onhebbelijkheden is de GLA 200 niet. Het is opvallend hoe duidelijk de turbo zich laat horen, dat de motor bij minimale belasting soms als een bang juffershondje begint te bibberen, dat de rijwind zachtjes door de spaken van de 19-inch AMG-wielen fluistert en dat er vanuit de zeventraps DCT-transmissie met dubbele koppeling zo nu en dan een rare rammel klinkt. Misschien dat deze geluiden niet te vermijden zijn, maar met een wat dikkere isolatiemat blijven ze wel buiten het gehoor van de inzittenden. Een puntje waar Mercedes nog eens naar mag kijken.

Gewoon 'hey Mercedes!' roepen

Net als alle andere compacte voorwielaandrijvers van Mercedes, heeft ook de nieuwe GLA dat prachtige dubbele breedbeeld tft-scherm als instrumentarium. Dit kan worden gecombineerd met een head-up display en MBUX augmented reality voor de navigatie. Twee opties die het leven een stuk overzichtelijker maken. Een verademing, aangezien je tal van functies op diverse manieren kunt activeren en uitschakelen, in een menu dat naar keuze verdeeld wordt over beide breedbeeldschermen. Je bladert door alle pagina's met én de touchpad op de middentunnel, én de kleine vierkante aanraakknopjes op het stuur, én - "Hey Mercedes!" - met gesproken commando's. Dat wekt een omslachtige indruk. Alsof je eerst drie keer linksaf moet slaan, terwijl je ook meteen naar rechts had gekund.

“Alsof je drie keer linksaf moet slaan, terwijl je ook naar rechts had gekund”

Toch is de Mercedes GLA een bijzonder aangename auto om mee op pad te zijn. De auto is gemeubileerd met fijne stoelen en gestoffeerd met prachtige materialen, die met een scherp oog voor detail tot een geheel zijn verweven. We hebben de GLA op geen afwerkingsfoutje kunnen betrappen. Ook de standaarduitrusting is riant, met tal van veiligheidsvoorzieningen om de GLA in goede banen te leiden en de teugels aan te trekken als de bestuurder niet snel genoeg reageert. Zaken als adaptieve cruisecontrol met file-assistent of een actieve stuurhulp die de boel tussen de belijning op het wegdek houdt, kunnen tegen meerprijs worden besteld. Met een beetje leuke extra aankleding kost het je geen enkele moeite om de prijs van de GLA 200 - die standaard al 49.245 euro kost - boven de 60 mille te tillen.

Conclusie

Pas als je erop let, merk je hoeveel GLA's er rondrijden in Nederland. Onopvallend opererend vanuit de schaduw, deed de eerste generatie opvallend goede zaken. Aan de nieuwe GLA de taak het succes van zijn voorganger te evenaren, maar dan wel graag midden in de schijnwerpers. De auto heeft een uitgesproken uitstraling, en z'n levendige rijeigenschappen zijn 'm op het lijf geschreven. Helemaal vrij van onhebbelijke gewoonten is de nieuwe GLA niet, maar die zijn deze extraverte suv snel vergeven.