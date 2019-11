Eerste review: Mercedes-Benz GLB (2019)

Wat is er goed aan de Mercedes-Benz GLB?

We reden de GLB 200, die naar verwachting het gros van de Nederlandse verkopen voor zijn rekening zal nemen. Hij gaat verrassend vlak de bocht om en is met 163 pk en 250 Nm meer dan vlot genoeg. In het interieur van de GLB 200 is het goed toeven. Er is genoeg hoofd- en beenruimte – behalve op de optionele derde zitrij – en het is aangenaam stil aan boord. Volgens Mercedes zijn de achterste twee stoelen alleen geschikt voor kinderen of kleinere volwassenen tot 1,68 meter. De toegang tot de achterste zitrij is krap. In zevenpersoonsuitvoering heeft de GLB iets minder bagageruimte: 500 tot 1680 liter. De vijfzitter kan 570 tot 1805 liter meesjouwen. De bestuurder van de GLB kijkt uit over het bekende ‘skateboard’ van Mercedes. Standaard huizen er twee kleine schermpjes in: een digitale cockpit en een infotainmentscherm. Mooier (en duurder) zijn de grotere displays, die samen één lijken te zijn. Het instrumentarium is kinderlijk eenvoudig te configureren met kleine touchpads op het multifunctionele stuurwiel. In het infotainmentsysteem raak je bijna verdwaald, zo uitgebreid is het.