Waarom is de elektrische MG ZS EV opeens 8000 euro goedkoper?

Korte uitleg over de subsidie op elektrische auto's: voorheen konden alleen zakelijke rijders profiteren van stimuleringsmaatregelen, maar nu is er ook een regeling voor particulieren. Koop je na 4 juni 2020 (dus nu) een volledig elektrische auto met een minimale range van 120 kilometer, dan kun je 4000 euro subsidie krijgen voor een nieuwe en 2000 euro subsidie voor een tweedehandse. De maximale nieuwprijs mag niet alleen niet meer bedragen dan 45.000 euro.

Voordeligste elektrische auto

Daar valt de MG ZS EV dus keurig in. Kopers krijgen daarom 4000 euro van de overheid en tijdelijk ook nog 4000 euro van de importeur. Met zijn nieuwe vanafprijs van 22.985 euro is de MG ZS EV momenteel een van de goedkoopste (lees: minst dure) elektrische auto's op de Nederlandse markt. Modellen als de DS 3 Crossback e-Tense, Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro en Peugeot e-2008 beginnen ook na aftrek van de subsidie nog (ver) boven de 30.000 euro.

MG ZS EV getest

Begin maart reden we met de MG ZS EV. En tijdens de week dat we hem bij ons hadden, viel op dat de Chinese stekker-suv weliswaar veel pluspunten heeft, maar ook een flink aantal eigenaardigheden. De MG is ruim, heeft een flinke batterij en een voordelige prijs. Helaas is hij behoorlijk luidruchtig en verbruikt hij veel stroom, waardoor zijn actieradius tegenvalt. Wat ons betreft is de MG ZS EV een auto waarmee we kunnen leven, zeker voor die prijs, maar meer ook niet.