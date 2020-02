Eerste review: Hyundai Kona Electric (2020)

Hyundai kon zichzelf wel voor z’n kop slaan. Toen Nederland in 2019 massaal aan de Tesla Model 3 ging, had Hyundai óók een geweldige aanbieding. Dat was de Kona Electric, eveneens met 4 procent bijtelling. Maar de fabriek in Zuid-Korea kon de vraag niet aan. Met lede ogen keek Hyundai toe hoe leaserijders hun heil zochten bij Tesla. Hyundai zat niet stil en opende een nieuwe fabriek in Tsjechië, zodat de levertijd van de Kona Electric veel korter werd. Nog belangrijker is dat de actieradius is vergroot en dat je de accu sneller kunt opladen.