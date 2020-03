Sinds de introductie van de Peugeot 3008 in 2016, wil Peugeot weer het deftige merk zijn dat het in de jaren zestig en zeventig was. De modellen die sindsdien werden geïntroduceerd, kregen de handen van designliefhebbers op elkaar. De 508 was eindelijk weer een voorname limousine, in de traditie van de 404 en 504. Vervolgens kwam de e-Legend, een elektrische sportcoupé die knipoogde naar misschien wel de mooiste Peugeot aller tijden, de 504 Coupé. Helaas gaat deze auto niet in serieproductie. Eind 2019 reden we volmaakt tevreden met de nieuwe 208, en nóg tevredener met de elektrische Peugeot e-208.

.

Grille is groot

Peugeot gaat voortvarend verder met nieuwe modellen, begin 2020 stond de Peugeot 2008 bij de dealer. Hij borduurt deels voort op het oude model, met een grille die is volgehangen met kleine verchroomde sierdelen. De achterkant, met lichten in de vorm van de klauwen van een leeuw, lijkt dan weer op die van de grotere 3008 en 5008. De motorkap van de Peugeot 2008 werd langer en horizontaler en daardoor ontstond ruimte voor een enorme grille. Die is zo groot dat je alle gouden platen van BZN erin zou kunnen verstoppen. Verder houdt de Peugeot-ontwerper van lijnen en kronkels: zelfs het achterportier van de 2008 heeft een vouw.

Prijsverschil met Renault Captur

Wat ons betreft, zit het met de uitstraling overigens wel snor. De Peugeot 2008 oogt chiquer dan zijn evenknie van Opel, de Crossland X. Ook de Renault Captur steekt braafjes af tegen zijn landgenoot. Terwijl de 2008 niet eens zoveel duurder is, bij vergelijkbare versies scheelt het nog geen 1000 euro.

Gerrit Hiemstra

Het interieur van de Peugeot 2008 is al net zo voornaam als het uiterlijk. Vooral het instrumentencluster recht voor de neus van de bestuurder, waarop de informatie driedimensionaal wordt weergegeven, is een feest voor designliefhebbers. Het kleine stuur hoort inmiddels net zo bij Peugeot als de weerkaart bij Gerrit Hiemstra. Het stuurt lekker, maar je moet even puzzelen met de instelling, zodat de informatie op het instrumentarium niet uit je zicht verdwijnt. De afwerking van de 2008 is prachtig en als je wat dure opties aanvinkt (advies: kies het geluidssysteem van Focal), waan je je in een auto uit een hogere prijsklasse. Erg handig is de ingebouwde smartphonehouder, dat scheelt weer zo'n lelijk Action-achtig apparaat op het dashboard.

Beetje donker

De ruimte van de Peugeot 2008 is heel behoorljk voor elkaar. Voorin zit je uitstekend en achterin zit je ruimer dan in de oude 2008. Zelfs als je 1,90 meter lang bent, heb je voldoende hoofdruimte en ook de beenruimte kan ermee door. Subjectief voelt het desondanks een beetje krap aan. Dat komt vooral door het weinige zonlicht dat achterin doordringt: de ramen zijn smal en de hemelbekleding is in de duurste uitvoering zwart.

De 2008 rijdt erg fijn

We rijden met de 1,2-liter benzineversies met 130 en 155 pk (allebei met drie cilinders) en kunnen nauwelijks vervelende zaken ontdekken. Het onderstel, dat de 2008 deelt met onder meer de Peugeot 208 en de Opel Corsa, is precies zo comfortabel als je wenst van een Franse auto. De motoren maken nauwelijks lawaai, maar daardoor valt wél op dat de wind rond de buitenspiegels goed hoorbaar is op hogere snelheid.



De meeste versies van de 2008 hebben een handbak met zes versnellingen, alleen de duurste benzine- en dieselversies hebben een achttraps automaat. Wie zich een beetje inhoudt, kan een verbruik realiseren van rond de 1 op 18. Over de topsnelheid zal ook niemand klachten hebben: 199 km/h voor de 130 pk-versie, en zelfs 206 km/h voor het topmodel met 155 pk. Wie dat allemaal veel te hard vindt: er is ook een bescheidener versie met 100 pk en daarmee kun je altijd nog 183 km/h rijden.

Elektrische Peugeot 2008

Net als de Peugeot 208, krijgt ook de Peugeot 2008 een volledig elektrische versie. Die kost 40.930 euro en kan 320 kilometer rijden op één acculading. Je herkent hem aan de grille, die in carrosseriekleur is gespoten. Twijfel je nog steeds of je een 2008 met stekker ziet, zoek dan naar de ‘e’-logo’s op de zijpanelen en op de achterklep. Die zijn specifiek voor de elektrische 2008. We reden een klein blokje om met de Peugeot e-2008 en werden wederom vrolijk van de rust die van een elektrische auto uitgaat. Zet je de keuzehendel in B (Brake), dan remt de auto uit zichzelf als je het gaspedaal loslaat. Het is misschien even wennen om het rempedaal niet meer te hoeven gebruiken, maar na een paar minuten weet je niet beter en vergeet je dat de e-2008 überhaupt zo'n pedaal hééft. In de zomer kun je de Peugeot e-2008 in de showroom bewonderen.

Prijs Peugeot 2008

Wie liever ‘gewoon’ op benzine of diesel rijdt, kan nu al terecht bij de dealer. Neem je minstens 25.360 euro mee (1.2 PureTech, 100 pk), dan kun je jezelf 2008-eigenaar noemen. Er zijn ook benzineversies met 130 (26.760 euro) of 155 pk (36.960 euro). Wie wil dieselen, betaalt ten minste 27.310 euro. Dan krijg je de 1.5 BlueHDi met 100 pk.