MG ZS EV is elektrisch en eigenaardig

Het is wonderlijk om door een showroom te lopen die vol staat met auto's van een en hetzelfde model. Het is de bedoeling dat het assortiment in de komende jaren wordt uitgebreid naar vier tot zeven verschillende modellen, maar nu worden we omringd door ZS'en. Aan de flitsende 17-inch wielen te zien, betreft het vooral Luxury-uitvoeringen. Dat is de duurste van de twee versies. De instapper heet Comfort. Over de meerprijs van 2000 euro zouden wij niet lang wikken en wegen. Dan krijg je een glazen dak, kunstleren voorstoelen met elektrische bediening en verwarming, een achteruitrijcamera en dodehoekwaarschuwing. Plus wat welkome tierlantijntjes zoals automatisch inklapbare buitenspiegels, twee extra luidsprekers en een regensensor.

MG ZS EV prijs is te behappen



We hebben de MG ZV EV al een tijdje in de smiezen, want voor mensen die elektrisch willen rijden is het een woest aantrekkelijk aanbod. Je krijgt een compacte suv met ruimte voor vijf en 448 liter bagage, een respectabel accupakket van 44,5 kWh en vijf jaar garantie. En met een basisprijs van 30.985 euro valt-ie volledig in de lage bijtelling van 8 procent. Een prijs die veel particuliere autokopers trouwens ook kunnen behappen.



Geen apps



Bij het in ontvangst nemen van de testauto krijgen we wel enkele mitsen en maren overhandigd. Zo heeft de ZS EV geen app voor je telefoon. Je kunt dus niet op afstand zien hoe vol de accu zit. Dan nog iets: na het indrukken van de startknop heeft de EV even de tijd nodig om op te starten. We begrijpen wat de verkoper bedoelt, want we zijn opgegroeid met een oude Windows-computer. Dus doen we het rustig aan: plaatsnemen, op de startknop drukken en dan rustig de gordel ombinden en je telefoon inpluggen. Het snoer kun je door een opening in het bakje naar de onderliggende usb-poort dirigeren. Een simpele maar nette oplossing.

One pedal driving



We draaien MG ZS EV de snelweg op en dankzij de 143 pk en 353 Nm sterke elektromotor zitten we in no-time op de 120 km/h. Het gemak waarmee een elektrische auto versnelt, blijft een van de grote pluspunten. Met schakelaars op de middentunnel wissel je tussen drie rijprogramma's en drie recuperatiestanden. One-pedal driving, waarbij de auto na het loslaten van het stroompedaal zo hard afremt op de motor dat je het rempedaal niet nodig hebt, doet de MG niet. Een groter minpunt is de slechte geluidsisolatie. Je hoort de wind om de cabine suizen, de ingeschakelde ruitenwissers zwiepen en soms de elektrische aandrijflijn fluiten. Nee, de ZS EV is geen oase van rust.



Best comfortabel



Afgezien van de ruis in de cabine, is de MG een prettig snelwegmaatje. De compacte suv ligt stevig op de weg - een accupakket van 283 kilo in de kiel doet veel voor de stabiliteit. Hij is ook overwegend comfortabel geveerd, maar heeft wel een aversie voor dwarsrichels. Bovendien is de besturing zoals bij wel meer compacte suv's licht en gevoelloos.

MG ZS actieradius



De MG ZS actieradius is 263 kilometer. MG geeft een nogal fors stroomverbruik op van 18,6 kWh/100 km. De werkelijkheid is nog weerbarstiger. Bij ons staat de tripcomputer na elke rit tussen de 22 en 23 kWh. De buitentemperatuur ligt rond het vriespunt, dus de verwarming zal daarin een rol spelen. Het resultaat is een realistische winteractieradius van zo'n 200 kilometer.

MG ZS snelladen



In theorie kan de elektrische MG snelladen met dik 50 kW, maar dat hebben wij nooit ervaren. Vermoedelijk omdat het zo koud is, daar houden accu's niet van. En dus staren we geduldig naar een Fastned-lader die maar 38 kW levert en twee dagen later na een Allego-snellader die het tot maar 26 kW schopt. Met zo'n slakkengang kun je de door MG opgegeven snellaadtijd van 40 minuten (0 tot 80 procent) wel vergeten. We verbazen ons ook over de laadklep zelf. Die klapt naar boven open en zit vervolgens lelijk in de weg. Je moet door je knieën gaan om eronder te kijken en de laadstekker te mikken. De laadopening zelf is niet verlicht, het MG-embleem op de klep wel. Het pulseert als de auto oplaadt.

Alle eigenaardigheden op een rij

Maar daar blijft het niet bij. De MG laadt alleen op wanneer de auto vergrendeld is (opladen bij snelladers uitgezonderd) en dat is onhandig. En tijdens het rijden krijg je regelmatig het bevel om het stuur vast te pakken, terwijl je dat al doet. Over miscommunicatie gesproken: het navigatiesysteem 'praat' niet met het instrumentarium. Zo kan het dat het ene scherm een maximumsnelheid van 120 km/h communiceert, terwijl de ander het houdt op 100 km/h. De klimaatbeheersing werkt niet met graden, maar met ‘kouder’ en ‘warmer’. Hoe koud of warm het buiten is, is eveneens een mysterie, want een buitentemperatuurmeter ontbreekt. Misschien een leuk format voor John de Mol: Vriest het nou of vriest het nou niet? Daar komt bij dat de ZS EV duidelijk niet is ontworpen voor lange Nederlanders. De achterklep opent tot kopstoothoogte, de voorstoelen hebben een korte zitting en het stuur is niet in diepte verstelbaar.

MG ZS is niet perfect

Een EV hoort bepaalde handigheidjes te hebben. Handigheidjes die het de gebruiker gemakkelijker maken. De auto voorverwarmen voor vertrek, bijvoorbeeld. Of een scherm waarin je afleest hoeveel stroom de elektromotor en de klimaatbeheersing gebruiken, zodat je weet waar het blijft. Maar ook simpele dingen zoals een 'brandstofmeter' in procenten in plaats van in globale blokjes. Allemaal dingen die de MG ZS EV niet heeft of kan. De simpele conclusie is: MG had langer moeten nadenken over het 'EV' gedeelte van de MG ZS EV.



Conclusie

De MG ZS EV heeft een paar grote pluspunten en een heleboel kleine eigenaardigheden. Wegen de lage prijs, forse batterij en ruime cabine op tegen de onhandige laadpoort, wispelturige software en ontbrekende functies (zoals een app)? Om van het hoge stroomverbruik en luidruchtige cabine nog maar te zwijgen. Al met al is de MG ZS een auto waarmee we kunnen leven. Maar meer ook niet.