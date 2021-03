Audi-rijders, hier is jullie volgende leaseauto! De Audi Q4 E-Tron

Audi heeft geprobeerd om het uiterlijk van de Q4 E-Tron nog een beetje te verbergen onder een wrap, maar gelukkig kunnen we daar gemakkelijk doorheen kijken. Heb je toch moeite om je de Audi Q4 E-Tron voor te stellen, kijk dan even naar het gelijknamige studiemodel uit maart 2019. Dat komt qua uiterlijk grotendeels overeen met de uiteindelijke productieversie. Je moet alleen de typische concept car-geintjes even wegdenken (te grote wielen, te fancy koplampen, et cetera).

Audi Q4 E-Tron verwant aan Skoda Enyaq en Volkswagen ID.4

De Audi Q4 E-Tron - die in juni op de markt komt - staat op het modulaire MEB-platform van Volkswagen, waar ook de Cupra Born, Skoda Enyaq en Volkswagen ID.3 en ID.4 gebruik van maken. We gaan ervan uit dat de Q4 E-Tron onderhuids verwant is aan de Enyaq en ID.4 (hij heeft dezelfde wielbasis van 2,76 meter en is met een lengte van 4,59 meter nagenoeg even lang). Reken op een aandrijflijn met minstens 204 pk en een actieradius van maximaal 450 kilometer op een volle accu.

Head-up display met augmented reality-functie

Het interieur van de Audi Q4 E-Tron is niet meer gecamoufleerd. Standaard heeft de elektro-suv een 10,25-inch digitaal instrumentarium en een 10,1-inch infotainmentscherm. Wie kiest voor het optionele 11,6-inch scherm krijgt het grootste display in het modellengamma van Audi tot nu toe. Het kan worden aangevuld met een augmented reality head-up display. Dat projecteert informatie in de voorruit, zoals een gewone head-up display, maar kan ook bijvoorbeeld richtingpijlen van het navigatiesysteem in de buitenwereld laten zweven.