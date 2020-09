Een drijfnatte middag in Ierland, ergens in de nog prille zomer. De regen komt met bakken uit de hemel, de parkeerplaats is veranderd in een modderpoel. We zitten nog in een gecamoufleerde Skoda Enyaq iV. Na de officiële onthulling, die op 1 september plaatsvond, komt de elektrische Skoda Enyaq iV pas begin 2021 op de markt.

De 4,65 meter lange Enyaq iV, een middenklasse-suv, is na de Skoda Citigo-e iV de tweede elektrische auto van Skoda. Bij elektrische modellen plakt Skoda altijd iV achter de naam. De Enyaq iV is de eerste Skoda die op het MEB-platform van de Volkswagen-groep staat. Het accupakket zit in de bodem, terwijl je de keuze hebt uit achterwiel- of vierwielaandrijving.



Pre-productieversie van de Enyaq iV

De Enyaq iV waarin we rijden, is nog niet helemaal de versie die in de showroom staat. Hij is voor 70 procent af, vertelt Christian Strube, die aan het hoofd staat van de ontwikkelingsafdeling. Hij gaat op de achterbank zitten om ons wegwijs te maken in de elektrische Skoda-wereld. Het remgevoel is nog niet wat het zou moeten zijn: het drukpunt is niet zo duidelijk. Vooral op lage snelheden vertragen we daarom alsof we net drie rijlessen hebben gehad.

Net als de Volkswagen ID.4

Bij het accelereren lijkt de elektrische Skoda Enyaq iV geen 204 pk te hebben, maar ongeveer de helft. Het koppel van elektrische auto’s is altijd direct beschikbaar, waardoor je je in de stad net zo thuisvoelt als een coronaklager op het Malieveld. Maar die techniek moet nog even uitrijpen. Geen paniek overigens, uiteraard is dit bij de Skoda Enyaq iV uit 2021 allemaal verholpen. Als je eenmaal op stoom bent, merk je niets meer van de haperingen en rijdt de Skoda heerlijk.



De Skoda Enyaq iV deelt onderstel en techniek met de Volkswagen ID.4, die nog in 2020 op de markt komt. Het onderstel is perfect uitgebalanceerd en absorbeert soeverein oneffenheden in het wegdek. Doordat het zwaartepunt laag ligt dankzij het accupakket in de bodem, rondt de Enyaq iV bovendien bochten zonder noemenswaardig over te hellen. De besturing is aangenaam precies.



Een enorme touchscreen

Het dashboard wordt gedomineerd door een groot touchscreen van maar liefst 13 inch, groter dan in elke andere Skoda. De Tsjechen houden ook een traditie in ere. Skoda’s staan bekend om hun riante ruimte, dat is bij de Enyaq iV niet anders. Achterin kun je makkelijk met z’n drieën zitten, zowel de been- als de hoofdruimte is voortreffelijk. Ook de bagageruimte is weer ruim. De Skoda Enyaq iV slikt koffers als Evert Santegoeds roddels, er past 585 liter in de bagageruimte. Het interieur is deels opgebouwd uit gerecyclede materialen.



Skoda Enyaq iV actieradius

Net als de Volkswagen ID.4, is ook de Skoda Enyaq met verschillende accupakketten te koop. Er zijn drie batterijen en vijf versies beschikbaar. De vraag daarbij is: wil je een Enyaq iV die heel snel is, of juist een met een zo groot mogelijke actieradius? De Enyaq 50 iV is de basisversie, de elektromotor levert 150 pk en de actieradius is 340 kilometer. Een trapje hoger staat de Skoda Enyaq 60 iV, met 180 pk en een bereik van 390 kilometer. Dan volgt de Skoda Enyaq iV waarmee wij rijden, met 204 pk. Deze heeft de grootse actieradius, de Skoda Enyaq 80 iV kan 510 kilometer elektrisch rijden voordat hij weer aan de oplader moet. Aan het snellaadstation kan hij maximaal 125 kW aan, waardoor de accu in 40 minuten van 10 tot 80 procent is opgeladen.



Enyaq iV met vierwielaandrijving

Van de Skoda Enyaq 80 iV komt ook een versie met vierwielaandrijving. Die komt 460 kilometer ver op één acculading. Hij is wel sneller dan de versie met achterwielaandrijving: de 0-100 is in 6,9 seconden volbracht, terwijl de achterwielaangedreven Enyaq iV er 8,5 seconden over doet.

Boven op de apenrots staat de standaard vierwielaangedreven Skoda Enyaq iV RS, met 306 pk en 460 Nm en een actieradius van 460 kilometer. De topsnelheid van alle versies van de Enyaq iV bedraagt 160 km/h, alleen de Enyaq iV RS kan 180 km/h rijden.

Simply clever-oplossingen voor de Enyaq iV

Skoda is trots op de geinige handigheidjes die het in al zijn modellen bedenkt. De laadkabel kan worden opgeborgen onder de bagageruimte, terwijl Skoda ook een reiniger voor de laadkabel en een beschermkap voor de laadaansluiting levert. En de ijskrabber? Die zit deze keer in de achterklep. De Enyaq iV heeft diverse online-functies, via een app kun je veel zaken van afstand bedienen. Zo kun je zien of de accu al is opgeladen, of kun je de airco vast aanzetten voordat je vertrekt.



Wanneer komt de Skoda Enyaq iV?

De Skoda Enyaq iV is eind september 2020 al te bestellen. De Skoda Enyaq-prijs is 39.990 euro voor het model met accupakket van 62 kWh (Enyaq 60 iV). Dat is mooi, want dan komt hij in aanmerking voor lage bijtelling en subsidie. Vergeleken met de Kia e-Soul en de Hyundai Kona Electric is de Skoda Enyaq ook gunstig geprijsd. De Kia e-Soul-prijs bedraagt 41.995 euro en de Hyundai Kona Electric kost 41.595 euro (allebei 64 kWh). Voor de Kia e-Niro betaal je 44.995 euro (eveneens 64 kWh). Hoeveel de andere versies van de Skoda Enyaq iV gaan kosten, wordt pas later bekendgemaakt. In het eerste kwartaal van 2021 komt de Skoda Enyaq IV écht naar Nederland en staat hij bij de dealer.