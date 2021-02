Hyundai Ioniq 5: waarom je plotseling geen Volkswagen ID.4 meer wilt

Niemand wil lang wachten bij de snellader. Hyundai snapt dat en gooit het systeemvoltage van zijn nieuwe platform voor elektrische auto's omhoog van 400 naar 800 volt. Hierdoor kan de Ioniq 5 bijna net zo rap snelladen als een Porsche Taycan en een Tesla Model 3.

De Ioniq 5 heeft een indrukwekkend laadvermogen van 220 kW en zet daarmee andere middenklasse-suv's direct op achterstand. De Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq iV gaan tot 125 kW, terwijl de Nissan Ariya kan snelladen met 130 kW. De gevolgen bij de laadpaal zijn enorm: al na 18 minuten zit de Ioniq 5 weer bijna vol, de andere drie zijn dan net over de helft …



Hyundai Ioniq 5: formaat vergelijkbaar met VW ID.4

Vanuit sommige hoeken lijkt de Ioniq 5 op een hatchback. Maar laat je niet foppen: hij is praktisch even groot als de ID.4, de Enyaq iV en de Ariya, dus we scharen hem onder de middenklasse-suv's.

Het design is gebaseerd op de Hyundai 45 Concept: een fraai studiemodel uit 2019 dat op zijn beurt een ode is aan de Pony Coupé Concept uit 1974. De 45 Concept dankt zijn naam aan de hoeken van 45 graden in het ontwerp. Bij de Ioniq 5 maken de C-stijlen een hoek van 45 graden, maar de hele auto lijkt ontworpen met een blokkendoos.

“De achterkant lijkt op een stereotoren uit de jaren 80.”

De achterkant van de Ioniq 5 lijkt op een stereotoren uit de jaren 80. De rechthoekige achterlichten zijn opgebouwd uit grote rode pixels en zitten in een donkere horizontale balk. De koplampen zijn al net zo vierkant en kijken boos de wereld in vanonder de overhangende motorkap. De handgrepen zijn verzonken in de portieren. Hyundai toont de auto met 20-inch lichtmetaal, maar hij staat standaard op 19 inch.

Twee batterijen voor Ioniq 5: 58 kWh en 72,6 kWh

Hyundai heeft dus een nieuwe bodemplaat voor elektrische auto's ontwikkeld en de Ioniq 5 krijgt de primeur. Alle toekomstige modellen die op het E-GMP-platform gebouwd worden, vallen onder de Ioniq-modellijn. Dus na de Ioniq 5 volgen de Ioniq 6 (een sedan) en de Ioniq 7 (een grote suv).

Het E-GMP-platform lijkt als twee druppels water op het MEB-platform dat Volkswagen gebruikt voor de ID-modellen. Een accupakket in de vorm van een tafelblad ligt tussen de voor- en achterwielen en er is plaats voor één of twee elektromotoren (achterwielaandrijving of 4WD). Je kunt kiezen uit twee batterijen: 58 kWh (ca. 400 km) en 72,6 kWh (ca. 500 km).

Met twee accu's en twee aandrijflijnen ontstaat een prijslijst met vier configuraties. De goedkoopste versie van de Ioniq 5 heeft één motor, is 170 pk en 350 Nm sterk, gaat van 0 naar 100 in 8,5 seconden en heeft een batterij van 58 kWh. Het topmodel met de grote accu, twee elektromotoren en vierwielaandrijving levert circa 300 pk en exact 605 Nm en klaart de standaardsprint in slechts 5,2 seconden. De topsnelheid van elke Ioniq 5 is begrensd op 185 km/h.

Hyundai Ioniq 5: dashboard en interieur

De interieurontwerper van Hyundai vertelt trots dat zijn team eerst een complete woonkamer heeft ontworpen en toen met die meubels de auto is gaan inrichten. Dat verklaart de tijdschriftenbak tussen de comfortabel ogende voorstoelen. Daarvan kun je de rugleuning achterover gooien voor een snellaaddutje.



De interieurontwerpers hebben trouwens veel ruimte om mee te werken, want de wielbasis van de Ioniq 5 is enorm. Drie meter zit er tussen de voor- en achteras. Dat is 23 centimeter meer dan zijn eerdergenoemde concurrenten en belooft veel goeds voor de beenruimte.

Op het eerste gezicht lijkt het dashboard op dat van de Nissan Ariya, met twee brede beeldschermen, een vlakke vloer eronder en een middenconsole die je naar achteren kunt schuiven. Een maand geleden hadden nul elektrische auto's een verschuifbare middenconsole en nu twee.

Dak met zonnepanelen: 5 of 6 km per dag

De Ioniq 5 heeft zo'n lange lijst van veiligheids- en rijhulpsystemen dat we achterdochtig worden. Want je maakt ons niet wijs dat Reverse Parking Collision-avoidance Assist en Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist wezenlijk verschillende dingen doen. Hoe dan ook doet de elektrische Hyundai op veiligheidsgebied niet onder voor zijn concullega’s uit Duitsland en Japan.

“Zonnepanelen op het dak? Heeft Hyundai dat idee geleend van de Nederlandse Lightyear One?”

Onze aandacht wordt getrokken door het zonnepaneel dat Hyundai voor een meerprijs in het dak plaatst. Hebben ze dat idee geleend van de Nederlandse Lightyear One - de zonneauto uit Helmond die op een zonnige dag 12 kilometer per uur laadt? Voorlopige cijfers van Hyundai gaan uit van 5 of 6 kilometer per dag. Niet per uur, maar per dag. In Zuid-Europa. En toch is het leuk om een zonnedak te hebben dat niet alleen de 12-voltbatterij oplaadt, maar ook het grote accupakket. Al is het maar een beetje.

Over stroom gesproken: de Ioniq 5 heeft een conventioneel stopcontact aan boord. Daarmee kun je je laptop opladen of een diepvrieslasagne opwarmen als je een magnetron meebrengt. Hyundai werkt ook aan een adapter waarmee, zoals wij het nu begrijpen, de laadpoort verandert in een stopcontact. Dan kun je zelfs een andere elektrische auto opladen.

Hyundai Ioniq 5: prijs en beschikbaarheid

Vanaf vandaag is de Project 45-versie van de Hyundai Ioniq 5 te reserveren. Deze gelimiteerde oplage van 3000 stuks heeft alle toeters en bellen: het dak met zonnepanelen, de 20-inch wielen en een head-up display met augmented reality. Dat verklaart de forse consumentenprijs van 58.995 euro. De Hyundai Ioniq 5 Project 45 wordt in de zomer uitgeleverd.



Er verschijnen ongetwijfeld goedkopere uitvoeringen. Als Hyundai de strijd wil aangaan met de Volkswagen ID.4, is een basisprijs van 45.000 euro in onze ogen een must.