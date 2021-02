Eerste review: vernieuwde Tesla Model 3 (2021) snoert critici de mond

Wat valt er op aan de vernieuwde Tesla Model 3?

Op het eerste gezicht: helemaal niks. De eerste facelift van de Tesla Model 3 is alles behalve ingrijpend. Pas als je beter kijkt, zie je dat ze bij Tesla toch iets aan de succesvolle elektrische middenklasser hebben veranderd. Onderdelen die eerst verchroomd waren, zijn nu matzwart. De raamlijsten, de voetstukken van de buitenspiegels en de knipperlichten vlak boven de voorwielen zijn hun glans verloren.

Aan boord zijn de wijzigingen duidelijker zichtbaar, maar als je meteen ziet dat de middenconsole zijn laagje zwarte pianolak heeft ingeleverd en dat de draai-/drukknopjes in het stuur van metaal zijn, mag je jezelf voor 'Wedden dat' opgeven: jij bent een ware Model 3-kenner.

Als je nóg beter kijkt, ontdek je belangrijke kwaliteitsverbeteringen. Werden we twee jaar geleden geconfronteerd met schots en scheef geplaatste glazen dakpanelen. Bij de vernieuwde Tesla Model 3 is werkelijk niets op de afwerking of op de toegepaste materialen aan te merken. De Model 3 heeft een kwaliteitsniveau bereikt dat iedere Tesla-scepticus de mond snoert.

Om de Model 3 aantrekkelijker te maken, is de auto voor modeljaar 2021 sneller gemaakt. De Long Range gaat nu in 4,4 tellen naar de 100 (-0,2 s). En hij heeft nu een actieradius (WLTP) van 580 kilometer. Een winst van 20 kilometer.

Wat is er goed aan de Tesla Model 3?

De Tesla Model 3 wekt nog steeds de schijn dat je in een futuristische concept car onderweg bent, maar de auto is in alles een zeer volwassen, uitgerijpt en doorwrocht product. Je bedient het grote centrale touchscreen al gauw alsof je niets anders gewend bent; de menu-indeling is zeer begrijpelijk en voor elke functie is een duidelijke omschrijving. Hetzelfde geldt voor de afstandsbediening van onder meer de standverwarming en de ontgrendeling via de Tesla-app op je smartphone.

Wat de Tesla Model 3 natuurlijk vooral aantrekkelijk maakt, is zijn zeer bruikbare actieradius. Tesla zegt dat de Long Range-versie 580 kilometer op een accuvulling haalt. In deze tijd van het jaar, waarin elektrische auto's het zwaar hebben, is een praktijkbereik van 400 kilometer meer dan aannemelijk. Zie daarvoor onze recente actieradiustest.



Wat kan er beter aan de Tesla Model 3?

Wat er nóg beter kan aan de Tesla Model 3? Tja, dat is een kwestie van smaak. Van mij had de afstemming van het onderstel iets soepeler mogen zijn. Op een pokdalige ondergrond, voel je de auto soms aardig hobbelen. Een schokdemperkwestie, want de Model 3 rolt juist verrassend soepel over steile verkeersdrempels.

Andere beklagenswaardige details moet je écht met een vergrootglas zoeken. Een iets grotere opening van de kofferbak was welkom geweest; je stelt jezelf algauw de vraag waarom Tesla geen grote vijfde deur in de fastback-achtige Model 3 heeft gelegd, zoals bij de Model S (die er juist weer als een vierdeurs sedan uitziet). Maar het blijft bij spijkers op laag water zoeken.

Wanneer komt de vernieuwde Tesla Model 3 en wat kost-ie?

Eind 2020 heeft Tesla de eerste exemplaren van de vernieuwde Model 3 afgeleverd. De auto is leverbaar vanaf 47.995 euro. Dan krijg je de Standard Range, met achterwielaandrijving en een accupakket dat goed is voor een actieradius van 448 kilometer (WLTP).

De Model 3 Long Range kost 57.995 euro. Voor de meerprijs van 10.000 euro krijg je een tweede elektromotor, vierwielaandrijving, betere prestaties, een groter accupakket (goed voor 580 kilometer) en de Premium-uitrusting met onder andere leren bekleding, elektrische stoelbediening, een uitgebreid audiosysteem en een connectiviteitspakket met onder andere realtime verkeersinformatie.

Ten slotte de Model 3 Performance. Die heeft dezelfde techniek als de Long Range, maar is nóg sneller en heeft 20-inch wielen, een verlaagd onderstel, een Track-modus en een topsnelheid van 261 km/h. De accu verbruikt iets meer stroom, maar is nog altijd goed voor een actieradius van 567 kilometer (WLTP).

Wat vind ikzelf van de vernieuwde Tesla Model 3?

Vermoedelijk laat ik in mijn bevindingen hierboven al doorschemeren wat ik van de Tesla Model 3 vind. Los van de elektrische capaciteiten van de auto - die nooit ter discussie hebben gestaan - is de Model 3 dankzij belangrijke kwaliteitsverbeteringen huizenhoog in mijn achting gestegen. Moest ik nu een nieuwe leaseauto uitkiezen, en zou mijn budget het toelaten, dan was de Tesla Model 3 een bloedserieuze kanshebber. Juist dankzij zijn futuristische interieur, hypermoderne bediening, vermakelijke topprestaties en zeer volwassen rijeigenschappen, heeft de Model 3 mij nu definitief in zijn greep.