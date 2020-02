Mercedes snijdt in personeel én in programma

Bronnen binnen Mercedes-Benz hebben aan de Duitse zakenkrant Handelsblatt verklappen dat Källenius geen goed nieuws heeft voor de aandeelhouders die hij dinsdag gaat toespreken. De eerder aangekondigde besparingen worden zwaarder dan aanvankelijk verwacht. Zo zullen geen 10.000 werknemers hun baan kwijtraken, maar 15.000. Volgens Källenius is hier geen ontkomen aan, wil het bedrijf de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Volgens dezelfde bronnen slinkt het vertrouwen dat de Mercedes-werknemers in Källenius hebben met de dag.



Verdwijnen X-klasse is pas het begin



Overigens blijft het volgens de Mercedes-bronnen niet bij een grote ontslagronde. Onlangs kondigde Mercedes al aan dat het zou stoppen met de X-klasse. Een model dat nog maar kort op de markt was, en waarvoor Mercedes had gehoopt flink wat Amerikanen te strikken. Dat is niet gelukt, is een tegenvaller, maar omdat het eigenlijk een omgekatte Nissan Navara is, gaat er niet al te veel ontwikkelingsgeld verloren. Bovendien zitten pick-ups niet echt in het Mercedes-DNA.

Ook S-klasse Coupé en S-klasse Cabrio op de tocht



Voor grote, exclusieve coupés en cabriolets is dat een heel ander verhaal. Dat soort auto's zijn mede bepalend geweest voor de merkhistorie van Mercedes. Toch gaan de geruchten dat Källenius de S-klasse Coupé en de S-klasse Cabriolet wil schrappen. Wereldwijd is de belangstelling van dit soort auto's sterk teruggelopen. Verder ziet het ernaar uit dat de Mercedes CLS en de Mercedes-AMG GT 4-door worden samengevoegd tot één model. En daar blijft het niet bij. In plaats van vette zescilinders en V8-motoren, krijgt de nieuwe tweeling volgens de plannen een elektrische aandrijflijn.



Tegenvallende verkopen Mercedes EQC



Het is te hopen voor Mercedes dat het nieuwe elektrische model beter aanslaat dan de Mercedes EQC. Want in tegenstelling tot zijn directe Duitse concurrent, de Audi e-tron, loopt de verkoop van de elektrische Mercedes voor geen meter. en dan hebben we het zeker niet alleen over de Nederlandse markt. Ook in thuisland Duitsland blijven de verkoopcijfers ver achter bij de verwachtingen.



Volgens de weermannen van het KNMI gaat Ciara binnenkort weer liggen, maar de Källenius-storm bij Mercedes zal nog wel even aanhouden.