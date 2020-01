Komt er een sterkere, lichtere Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTA?

Waarom schrijven we dat Alfa Romeo dringend nieuwe modellen nodig heeft? Omdat het Italiaanse merk momenteel alleen de bejaarde Giulietta en de kwakkelende Giulia en Stelvio voert. Alfa Romeo verkocht in 2019 slechts 53.900 auto’s. Dat is wonderwel minder dan Lancia (59.000 auto’s), dat met één model – de Ypsilon – alleen nog actief is in Italië.

Alfa Romeo Tonale

En veel nieuws komt er niet aan. Volgend jaar onthult Alfa Romeo de gefacelifte Giulia en Stelvio, en wordt ook de productieversie van de Tonale gepresenteerd. In 2022 volgt een compacte suv in het b-segment. Drie maanden geleden, tijdens de introductie van de licht vernieuwde Giulia en Stelvio, lieten vertegenwoordigers van Alfa Romeo overigens al doorschemeren dat er iets speciaals gaat gebeuren met de Q-modellen.

Vermogen van 620 pk

Moparinsiders.com zegt te weten dat het gaat om een GTA-variant (Gran Turismo Alleggerita). Volgens bronnen binnen Fiat Chrysler Automobiles haalt die niet 510 pk uit zijn 2,9-liter twinturbo V6, maar 620 pk. Ook zou het model zo’n 20 kilogram lichter zijn dan de ‘gewone’ Quadrifoglio. De GTA wordt in een gelimiteerde oplage gebouwd. Hoeveel stuks ervan komen, is nog niet bekend.

Nordschleife-record

Alfa Romeo introduceerde de Giulia Quadrifoglio in 2015. Met zijn 510 pk en 600 Nm zit hij al in 3,9 seconden op 100 km/h. Zijn top is niet elektronische afgeregeld – zoals bij de Duitse concurrentie – en komt uit op 307 km/h. In 2016 zette de Quadrifoglio een Nordschleife-record van 7:32 minuten. Inmiddels is dat gebroken door de Jaguar XE SV Project 8.