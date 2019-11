Eerste review: vernieuwde Alfa Romeo Stelvio (2020)

Wat is er goed aan de Alfa Romeo Stelvio?

We reden de 280 pk sterke variant van de Stelvio. Zijn turboviercilinder is soepel, sterk en gekoppeld aan een uitstekende automatische transmissie. Met de bekende DNA-knop is de aandrijflijn in drie standen te zetten: All Weather, Normal en Dynamic. Het maakt eigenlijk niet uit welke van de laatste twee standen je kiest, altijd hangt er een sportieve zweem om de Stelvio. Dat hij een grote, zware ‘offroader’ is, merk je achter het stuur niet of nauwelijks. Doe een spreekwoordelijke blinddoek om en je denkt als bestuurder dat je in een Giulia zit. We durven hem wel aan: de Stelvio is een van de best sturende suv’s op de markt. Nieuw in het interieur is het 7-inch informatiedisplay tussen de klokken in het instrumentarium; een digitale cockpit levert Alfa Romeo niet. Het 8,8-inch scherm op de middenconsole kon eerder alleen met een draaiknop worden aangestuurd, maar is nu ook gevoelig voor aanraking. De geüpdatete Stelvio beschikt over een hele reeks Advanced Driver Assistance Systems, waarmee hij onder enkele omstandigheden semi-autonoom kan rijden. Alfa Romeo kwam van een flinke achterstand op dat vlak.