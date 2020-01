Staat de vernieuwde Alfa Romeo Giulia zijn mannetje tegenover de BMW 3-Serie?

Bij Alfa Romeo valt je mond soms open van verbazing. Zo vertelde een productmanager mij dat de Giulia Sportwagon zo goed als klaar was, maar dat hij door Fiat Chrysler-topman Sergio Marchionne werd afgeschoten. “Het model staat in het Centro Stile in Turijn”, aldus de loslippige Italiaan. “Je zou het eens moeten zien. Het is een absolute schoonheid.” Maar toch trok Marchionne de stekker eruit. Stationwagons zouden geen toekomst meer hebben, werd als reden genoemd.

Had Alfa Romeo nu maar een Giulia Sportwagon gehad! Want in het kwakkelende D-segment liggen vooral de sedans op hun gat. Bij Volvo is de V60 vele malen populairder dan de S60. En Volkswagen houdt met de Variant de verkoopcijfers van de Passat nog een beetje op pijl. In het hogere segment halen crossovers en suv’s de klassieke modelvarianten links en rechts in. Stationwagons zijn over hun hoogtepunt heen, maar doen het in ieder geval beter dan hun sedanbroers.

Onverminderd schitterend

De Giulia is dan ook niet het succes geworden waarop Alfa Romeo had gehoopt. Hij kwam in 2016 op de markt, waagde zich vol zelfvertrouwen in het vaarwater van de BMW 3-serie, maar bracht het er niet zonder kleerscheuren vanaf. Alfa Romeo moet de verkopen met lede ogen – en een bloedneus in Rosso Competizione – hebben aangezien. Vorig jaar bleef de teller in Nederland steken op 508 Giulia’s. De BMW 3-serie kwam met twee vingers in de nieren aan een afzet van 3453 stuks.

Daar zijn natuurlijk vele verklaringen voor te bedenken: leaserijders zijn behoudend, BMW heeft een ijzersterk imago, Italiaanse auto’s worden nog steeds met argwaan bekeken, et cetera. Want aan de Giulia zelf ligt het slechts ten dele. Bijna vier jaar na zijn introductie is hij onverminderd schitterend om te zien, met rijeigenschappen die boven iedere twijfel zijn verheven.

Klassieke kleuren

Pas in 2021 krijgt de Giulia (samen met de Stelvio) een uitgebreide facelift. Om hem tot die tijd fris te houden, heeft Alfa Romeo voor modeljaar 2020 een bescheiden update doorgevoerd. Naar uiterlijke wijzigingen is het tevergeefs speuren, want die zijn er niet – of het moeten de nieuwe kleuren zijn. Vanaf medio 2020 zijn er zogenaamde Legacy-kleuren te bestellen. De eerste twee zijn Junior GT-oker en Villa d’Este 6C-rood, die zijn geïnspireerd op de Alfa Romeo GT Junior (1965) en 6C 2500SS Villa d’Este (1949).

In het interieur vinden we duidelijk mooiere materialen en een opgewaardeerd 7-inch scherm tussen de analoge klokken op het dashboard. Het 8,8-inch display op de middenconsole is gebleven. Voorheen kon het alleen worden aangestuurd met een draaiknop, nu is het ook aanraakgevoelig. Het infotainmentsysteem is snel en eenvoudig te bedienen, maar het navigatiesysteem bracht ons regelmatig in de war. Hierdoor reden we een paar keer verkeerd.

Freude am Fahren

Alfa Romeo breidt de prijslijst van de Giulia uit met de 2.0T 280 pk RWD: een achterwielaangedreven variant van de al langer leverbare 2.0T 280 pk AWD. De sportieveling is minder snel op de sprint naar 100 km/h (5,7 tegenover 5,2 seconden), maar voelt een stuk lichtvoetiger aan op bochtig asfalt. Hij helt verder over dan je zou willen (ook in Dynamic), waardoor hij onrustig overkomt als je rafelig rijdt. Houd het netjes en de Giulia beloont je met hetgeen de 3-serie al jaren belooft: Freude am Fahren.

In de Giulia wil je zelf sturen, maar voor het eerst kun je de teugels ook gedeeltelijk uit handen geven. Alfa Romeo rust de Giulia uit met een reeks semi-autonome assistenten, die al enige jaren gemeengoed zijn bij de concurrentie. En dat benadrukt gelijk het belang van deze modeljaarupdate. Alfa Romeo heeft een tussensprintje getrokken om zijn tegenstrevers bij te halen. Kan het Italiaanse merk demarreren? Dat zullen we over anderhalf jaar zien, als de Giulia rigoureuzer wordt bijgewerkt.

Conclusie

Spring eens uit de band! Als er een leaseformulier onder je snufferd wordt geschoven, weersta dan de reflex om de Audi A4 of BMW 3-serie aan te ­kruisen. Want na deze update mag de Alfa Romeo Giulia écht het premiumlabel dragen. In het smaakvolle interieur zijn merkbaar kwaliteitsstappen gezet. En wil je tech? Dan heeft de Giulia die nu. Bovendien is hij nog altijd een van de beste (en mooiste) stuurmansauto’s in zijn klasse.

Lees vergelijkbare tests, rij-impressies en reportages iedere maand in het magazine Auto Review.