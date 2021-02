Eerste review MG EHS Plug-in Hybrid: veel goedkoper dan concurrentie

Wat is opvallend aan de MG EHS Plug-in Hybrid?

Anders dan bijvoorbeeld de volledig elektrische Aiways U5 heeft de MG EHS Plug-in Hybrid geen opvallend eigen design. Het uiterlijk lijkt eerder het resultaat van een staaltje Chinees-Japans-Europese fusion-cooking. De grote grille vertoont Mazda-trekjes, en profil zien we een snufje Renault Kadjar en de achterlichten bevatten een toefje Nissan Qashqai. Daarnaast lijkt de EHS best veel op zijn kleine broertje, de volledig elektrische MG ZS EV, een van de goedkoopste elektrische auto's op de Nederlandse markt.

Wat is is goed aan de MG EHS Plug-in Hybrid?

Na slechte ervaringen met een Chinese huurauto in het buitenland, waren mijn verwachtingen over de MG EHS niet hooggespannen. Maar al snel slaat mijn scepsis om in nieuwsgierigheid. Ik signaleer bij de testauto fraai 18-inch lichtmetaal. Bij het ontgrendelen van de MG word ik welkom geheten door automatisch uitklappende spiegels. Mijn tas kan ik via de elektrisch te openen achterklep in de kofferbak leggen. En waar ik een matig afgewerkt interieur verwachtte met veel hard plastic, word ik begroet door mooie zachte materialen, leren stoelbekleding en een zeer complete uitrusting. Maar wacht even: deze versie kost dus geen 34.985 euro. Die prijs hoort bij het instapmodel met 17-inch wielen, skai bekleding en een minder uitbundige veiligheidsuitrusting. Wij rijden met de duurdere Luxury-uitvoering.



Niet te enthousiast worden. We letten goed op rammels, missers van de wielophanging en de besturing ... maar niets van dat al. Ook klinkerwegen en drempels worden comfortabel geslecht, het gedrag in bochten is keurig en van ongewenste bijgeluiden is geen sprake.



Een ander groot pluspunt van de MG EHS is de interieurruimte. Ondanks de aanwezigheid van een panoramadak (standaard bij de Luxury) is ook achterin voldoende hoofdruimte aanwezig. En onze knieën en voeten hebben al helemaal geen reden tot klagen.

De prestaties krijgen eveneens een duimpje: in 6,9 seconden is de honderdsprint afgerond, en de tussenacceleraties verlopen vlot.



Wat kan er beter aan de MG EHS Plug-in Hybrid?

Omdat we graag een zo laag mogelijk verbruik willen realiseren en binnen de bebouwde kom uitstootvrij willen rijden, drukken bij vertrek op de EV-knop in de tunnelconsole. Op het instrumentenpaneel verschijnt de melding: 'EV Mode entry not support'. Wat blijkt: als je de verwarming in werking stelt, móét de verbrandingsmotor aan, want er is geen separate elektrische verwarming. Beetje raar. Is de auto eenmaal op temperatuur, dan werkt de elektrische modus wel. We voelen het aan de schok die door de auto heen gaat wanneer we de toets indrukken, en we zien het aan het accu-icoontje op het digitale, Engelstalige instrumentarium.



Zoals gezegd is er met de prestaties van de 258 pk en 370 Nm sterke aandrijflijn niks mis. De manier waarop ze vrijkomen, vinden we minder prettig. Vraag je een maximale versnelling, dan laat de benzinemotor erg duidelijk van zich horen. Tijdens de schakelmomenten gaat er een golfachtige beweging door de auto. Dat is te wijten aan de bijzondere transmissie, een combinatie van zes mechanische en vier elektronische overbrengingen. Bij plankgas lijkt het alsof de een Chinees spreekt en de ander Engels, want ze komen nogal traag tot een besluit. Heel verfijnd komt het niet over. Gelukkig valt dit aparte schakelgedag minder op wanneer je kalm aan doet.



Zelf zijn we af en toe een beetje traag in het vinden en activeren van sommige functies. Dat wijten we aan de onwennige bediening. Die verloopt vaak via een combinatie van de laag geplaatste 'pianotoetsen' en het touchscreen, maar heel consequent is het allemaal niet



Wanneer komt de MG EHS Plug-in Hybrid en wat is de prijs?

Bij de dealervestigingen van Van Mossel in Amsterdam, Breda en Rotterdam kun je de MG EHS Plug-in Hybrid al bewonderen. Zoals gezegd is de vanafprijs 34.985 euro. Daarvoor krijg je de Edition 1, met onder meer 17-inch lichtmetaal, automatische klimaatregeling, een 10,1-inch touchscreen met navigatie, Apple CarPlay en Android Auto, adaptieve cruisecontrol, rijstrookhulp, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en stoelverwarming voorin. De Luxury kost 37.985 euro. Voor die 3 mille extra krijg je onder met leer beklede sportstoelen, een panoramadak, een 360-gradencamera, een elektrisch verstelbare bijrijdersstoel, 18-inch lichtmetaal en dodehoekassistentie. Ter vergelijking: de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid kost 43.995 euro, een Peugeot 3008 HYbrid (225 pk) maakt je 44.780 euro armer.

Wat vind ikzelf van de MG EHS Plug-in Hybrid?



Vind ik de MG EHS Plug-in Hybrid een goede aanbieding? Ja! De combinatie van ruimte, uitrusting en afwerking is top. Het verbruik is netjes, al is het onder winterse omstandigheden lastig om te testen of hij de opgegeven elektrische actieradius van 52 kilometer haalt. Zoals gebruikelijk is het gemiddeld verbruik bij stekkerhybrides sterk afhankelijk van de gereden afstanden en je oplaadgedrag. Ik kwam, braaf stekkerend (oplaadtijd van 0 naar de volle 16,6 kWh duurt 4,5 uur), op 5,0 l/100 km (1 op 20). De ritten gingen bij vrij lage buitentemperaturen over een combinatie van binnen- en snelwegen, maar ik reed nooit verder dan 100 kilometer op één acculading. Bij andere gebruiksomstandigheden kan het verbruik nog alle kanten op.



Het veercomfort en de wegligging hebben me positief verrast. Maar zou ik de MG EHS ook kopen als ik voor een dergelijke auto in de markt was? Mwah ... het schakelgedrag vind ik bij tijd en wijle nogal irritant, daarnaast vind ik het design gewoon niet mooi. De overhangen voor en achter zijn in mijn ogen te groot, terwijl ik de 18-inch wielen juist klein vind ogen. Bovendien zien de onderbroken led-strips van de dagrijverlichting er nogal gedateerd uit.