Wat is opvallend aan de Hyundai Tucson (2021)?

Let eens op dat zelfbewuste design. Hyundai timmert al jaren aan de weg met steeds betere en mooiere auto’s, maar heeft nu de schroom volledig van zich afgeworpen. De Hyundai Tucson barst van de bijzondere details. Meest opvallend is de led-dagrijverlichting, die één geheel vormt met de grille. De Peugeot-achtige achterlichten - waaruit een hap genomen lijkt te zijn - en de vele vouwen en lijnen op de flanken zijn andere opmerkelijke designfratsen.

Ook aan de binnenkant kregen de ontwerpers alle vrijheid. De manier waarop de ventilatieroosters door lijken te lopen over de hele breedte van het interieur, is erg fraai.

Hyundai laat zelfs zien over humor te beschikken: via het multimediasysteem kun je de sfeer in de auto verhogen met het geluid van een knapperend haardvuur, of van voetstappen in de sneeuw. Wij kozen in deze lockdowntijd voor het geluid van een caféterras – in de kille januarimaand met gesloten horeca kom je niet dichter bij het zomergevoel. Al slaat deze feature welbeschouwd natuurlijk nergens op …



Wat is er goed aan de Hyundai Tucson?

De Hyundai Tucson maakt het de autojournalist die speurt naar onhebbelijkheden niet makkelijk. Zitcomfort? Uitstekend. Stilte aan boord? Bij 100 km/h kun je een speld horen vallen. Ruimte? Vier volwassenen zitten er warmpjes bij – voorin zelfs letterlijk, dankzij (optionele) stoel- en stuurverwarming. Veiligheidsfeatures? Het zijn er bijna te véél. Over het nut van een systeem dat bij het verlaten van de auto waarschuwt dat er nog een kind of hond op de achterbank kan zitten, kun je bijvoorbeeld redetwisten.

Wél zeer doordacht is de dodehoekwaarschuwing. Zet je het knipperlicht aan naar links, dan verandert de snelheidsmeter in een televisie met een live-uitzending vanuit je dode hoek. Als je naar rechts knippert, gebeurt hetzelfde met de toerenteller.



Wat bevalt minder aan de Hyundai Tucson?

We denken even terug aan de eerste Hyundai Tucson uit 2004. Wat was het toen slim van Hyundai om een betaalbare suv op de markt te brengen: de Koreanen sloegen toe terwijl de concurrentie nog lag te slapen. De Volkswagen Tiguan (een uitgebreide Volkswagen Tiguan test lees je hier) en Nissan Qashqai kwamen bijvoorbeeld pas later op de markt. De koper kreeg voor 22.000 euro een betaalbare suv, maar ook een enorme berg hard plastic en verouderde techniek.

Het enige nadeel aan de nieuwe Hyundai Tucson dat we kunnen bedenken, is dat de prijs niet meer zo laag ligt als toen. Maar dan krijg je wel mooie materialen en hypermoderne techniek. Hij is hartstikke premium. Met de Hyundai Tucson is het eigenlijk net als met kinderen: ze kosten veel geld, maar je krijgt er een hoop voor terug.



Wanneer komt de Hyundai Tucson en wat is de prijs?

De Hyundai Tucson is al in Nederland, je kunt hem door het glas van de gesloten showroom bekijken. Een Hyundai Tucson met dieselmotor is er niet meer, maar de benzinemotoren zijn hypermodern en krijgen allemaal hulp van een elektromotor. De basisprijs van de Hyundai Tucson is 34.995 euro. Dan krijg je van de dealer een anderhalvemeter-duimpje, een luchtzoen en een Tucson met een 150 pk sterke benzinemotor en mild-hybrid techniek.

Onze Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV is een ‘gewone’ hybride met 230 pk. Die begint bij 37.995 euro. Een volledig elektrische Hyundai Tucson komt er voorlopig niet, maar de Tucson is er wel als plug-in hybride met stekker. Voor de Hyundai Tucson plug-in hybrid betaal je 43.995 euro.



Wat vind ikzelf van de Hyundai Tucson?

Zet je de nieuwe Hyundai Tucson naast de eerste uit 2004, dan is het alsof je een meesterpianist vergelijkt met een kind van vier dat zijn eerste pianoles krijgt. Misschien is de Hyundai Tucson op dit moment wel de allerbeste compacte suv. In Wolfsburg krabben ze zich ongetwijfeld wel even achter de oren …