Eerste review Volkswagen Tiguan (2021): de bestverkochte Volkswagen ter wereld

Wat is er opvallend aan de vernieuwde Volkswagen Tiguan (2021)?

Het uiterlijk is niet schokkend veranderd, maar als je goed kijkt, zie je dat Tiguan-ontwerpers hun spruit een dikke lip hebben geslagen. Alsof ze wilden zeggen: "Was je maar wat meer als je grote broer!" Inderdaad doet de vernieuwde Volkswagen Tiguan van voren nu sterker denken aan de Touareg.



De grille is niet langer volkomen recht, maar volgt de lijnen van de (gewijzigde) koplampen. Die beschikken trouwens standaard over led-techniek. Daarnaast is de motorkap optisch verhoogd. Ook de voorbumper oogt wat brutaler dan voorheen. Hiermee zet de Tiguan de kleinere Volkswagen T-Roc en T-Cross duidelijker op hun plaats. Een tweede opvallende wijziging van de Tiguan betreft het interieur. Dat is zicht- en merkbaar gedigitaliseerd, al is Volkswagen hierbij iets minder ver gegaan dan bij de Golf 8 en de ID.3. Aan de achterkant trekt de wagenbrede reflectorstrip met chroomrand onze aandacht. Chic!



Wat is er goed aan de vernieuwde Volkswagen Tiguan (2021)?

Tiguan-fans waarderen vooral de ruimte, de praktische bruikbaarheid en het comfort van de auto. Daar heeft Volkswagen natuurlijk niet aan willen tornen. Ook de vernieuwde Tiguan is in alle richtingen goed bedeeld met interieurruimte. De achterbank is verschuifbaar en de kofferbak biedt nog altijd onderdak aan 615 tot 1655 liter aan bagage. Forse stoelen met lange zittingen zorgen voor veel comfort. In snel genomen bochten kan de zijdelingse steun iets beter, maar gelukkig voorkomt de stroeve stof dat je te veel heen en weer schuift. Wat je op een bochtig traject ook merkt, is dat de besturing aangenaam direct is.

Wij rijden met de Tiguan R-Line Business+, voorzien van de 150 pk sterke viercilinder TSI-motor, gekoppeld aan een 7-traps DSG-transmissie. Daarmee presteert de auto meer dan vlot genoeg, zonder schreeuwerig te worden. De honderdsprint is ruim binnen de 10 seconden geklaard en de topsnelheid ligt iets boven de 200 km/h. Bij lage belasting worden twee cilinders uitgeschakeld, wat het verbruik omlaag brengt. Volkswagen geeft een gemiddelde van 6,5 liter per 100 km op (1 op 15,4). Netjes voor zo'n flinke suv. Toch beschikt de Tiguan 1.5 TSI níét over de mild-hybridetechniek van bijvoorbeeld de Golf 8 1.5 e-TSI. Die blijft voorbehouden aan modellen met het vernieuwde MQB-platform.



Wat bevalt niet aan de vernieuwde Volkswagen Tiguan (2021)?

In de jaren 80 vonden veel autofabrikanten het ultiem blits om sommige modellen van digitale meters te voorzien. Daarmee volgden ze de trend van de oprukkende digitale klokken en rekenmachines. In de praktijk bleken die moderne dashboards helemaal niet handig in gebruik en algauw kwamen de traditionele instrumentaria terug. Ik hoop van harte dat het met de huidige digitaliseringstrend dezelfde kant op gaat.



Begrijp me niet verkeerd: moderne digitale meters zijn prachtig, maar de op smartphones geïnspireerde bediening werkt in een auto gewoon niet goed. Neem de de klimaatregeling in de Tiguan: de temperatuur verhogen of verlagen vergt te veel tijd en aandacht. Als je niet kijkt wat je doet, houd je de slider al gauw te lang vast. Voordat je het weet, gaat de binnentemperatuur richting 30 of 16 graden Celsius. Maar er is toch spraakbediening? Klopt, maar die werkt niet voor ventilatie en verwarming ...

Standaard staan de Tiguan R-Line en R-Line+ of 19-inch lichtmetaal, maar de testauto staat op nog een maatje groter. Staat prachtig, stoot krachtig; op flinke richels zoals spoorwegovergangen delen de grote wielen flinke klappen uit. Dat valt des te meer op doordat het onderstel grotere hobbels juist heel soepel verwerkt.

Wanneer komt de vernieuwde Volkswagen Tiguan (2021) en wat is de prijs?

De vernieuwde Volkswagen Tiguan staat al klaar bij de dealer. Die vraagt 36.690 euro voor de instapversie. Voor dat geld krijg je de 130 pk sterke 1.5 TSI met zesversnellingsbak en de Life-uitrusting. Automatische klimaatregeling met 3 zones, 17-inch lichtmetaal, digitale radio en parkeersensoren behoren tot de standaarduitrusting. Een navigatiesysteem behoort niet tot de standaarduitrusting, maar kan desgewenst achteraf (tegen betaling) worden geactiveerd.



Bij de Life Business (vanaf 37.340 euro) is een navigatiesysteem af fabriek al geïnstalleerd, inclusief spraakbediening. Tevens beschikt deze versie over een volledig digitaal instrumentarium, keyless entry en elektrisch inklapbare spiegels. Dezelfde uitvoeringen met de 150 pk sterke motor kosten 38.430, respectievelijk 38.950 euro. De Tiguan Elegance voegt daar een flinke scheut extra luxe aan toe, evenals een 7-traps automaat (vanaf 43.890 euro). De door ons gereden R-Line Business+ staat voor 44.840 euro in de prijslijst. Dieselen kan vanaf 49.840 euro met de Tiguan 2.0 TDI Life (150 pk). Behalve het dieselstigma, krijg je daarbij standaard DSG meegeleverd. Wil je tevens vierwielaandrijving, dan ben je minimaal 58.820 euro kwijt.



Wat de 190 pk sterke Tiguan 2.0 TSI gaat kosten, wordt rond half december duidelijk. Datzelfde geldt voor de stekkerhybride met 245 pk, maar we verwachten dat je op 46 à 47.000 euro moet rekenen.

Wat vind ikzelf van de vernieuwde Volkswagen Tiguan (2021)?

Net als zijn meeste merkgenoten, is de Volkswagen Tiguan een echte allemansvriend - wat dat betreft zeggen de wereldwijde verkoopcijfers meer dan genoeg. De auto doet maar weinig verkeerd, al moet Volkswagen wat mij betreft de gedigitaliseerde bediening flink terugschroeven. Wat juist wél heel goed werkt, zijn de actieve veiligheidsassistenten onder de noemer Travel Assist. Zo past de actieve cruisecontrol met behulp van GPS-gegevens de ingestelde snelheid automatisch aan voor onder meer bochten, kruisingen en rotondes. Het systeem is daarbij niet kinderachtig, en laat vrij hoge bochtsnelheden toe. Verder is de Tiguan door het grote glasoppervlak een stuk overzichtelijker dan veel concurrenten.



Een andere allemansvriend in het Volkswagen-gamma, is de Passat. Alleen is de Passat Variant met dezelfde aandrijflijn sneller, goedkoper en zuiniger dan de Tiguan. Bovendien heeft de Passat Variant een nóg grotere kofferbak. Dus waarom zou je de Tiguan prefereren boven een Volkswagen Passat Variant? Ik het niet weten ...

Wat zou het kosten om de vernieuwde Volkswagen Tiguan te verzekeren?