Nieuwe Volkswagen Polo onderweg

Op het eerste gezicht is er met deze Polo niks aan de hand, maar als je goed kijkt, zie je wel degelijk verschillen met het huidige model. Toch denken we niet dat er sprake is van een geheel nieuw model. Eerder van een facelift, die het bestaan van de Polo 6 nog een paar jaartjes zal rekken.



Geretoucheerde neus



Om met de neus te beginnen: de motorkap lijkt iets verder naar voren te zijn doorgetrokken, waardoor de grille iets smaller wordt. De koplampen worden ook gewijzigd. Net als bij de Golf 8 is het binnenste gedeelte smaller dan het buitenste. Verder lijken de mistlampen uit de onderbumper te verdwijnen. Op de plek waar ze nu nog zitten, zien we bij de gecamoufleerde auto afgeplakte luchtinlaten zitten. En profil zien we geen veranderingen bij de afgeplakte Polo.

Boemerang-achterlichten à la Golf



Aan de achterkant ontwaren we onder de carrosseriekleurige ducttape een paar bobbels. Die duiden op bredere, boemerang-achtige achterlichten, eveneens van het 'type Golf'. Volgens onze fotograaf zijn de dubbele uitlaten hartstikke nep. De achterbumper lijkt nog als twee druppels water op de oude, toch lijkt ook daar plakfolie op te zitten. Kortom, daar gaat Volkswagen ook met de kaasschaaf overheen.



Wanneer komt de vernieuwde Polo?



Voor het interieur verwachten we geen schokkende veranderingen. Het zal wel blijven bij licht gewijzigde bekledingsstoffen en misschien wat mooiere plastics. Want die kan de Volkswagen Polo best gebruiken. Net als de Golf 8, trouwens. Op technisch gebied voorzien we evenmin een revolutie; al zullen de ingenieurs best wat puntjes op de motorische i's willen zetten. Naar verwachting staat de aangepaste Volkswagen Polo in 2022 in de showroom.