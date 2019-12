Eerste review Volkswagen Golf 8 (2020)

Wat bevalt aan de Volkswagen Golf 8 (2020)?

Een Golf is een Golf is een Golf. Die wijsheid geldt al bijna 45 jaar en 35 miljoen exemplaren. Ook de Volkswagen Golf 8 doet maar weinig fout. De besturing is direct genoeg en het comfort is volwassen. Hoewel de Golf 8 een centimeter of 3 lager is dan de Golf 7, biedt het interieur voldoende plek aan vier personen en hun bagage. In Portugal reden wij onder meer met de Golf 1.5 eTSI. Daarvan deed vooral de aandrijflijn ons deugd. De e in de motoraanduiding staat voor het mild hybride-systeem. Daarbij zorgt een 48V accu onder de bijrijdersstoel in samenwerking met een startmotorgenerator voor extra zuinigheid, een zeer alert start-stopsysteem en zo nodig voor een toefje meer power (tot 50 Nm). Wie netjes rijdt, kan door veel te 'zeilen' en recupereren zomaar 1 op 20 rijden. Als je van opschieten houdt, kan de 150 pk sterke viercilinder zich van een heel andere kant laten zien. Dan is-ie lekker alert en speels. Volkswagen heeft ook een Golf 8 GTI beloofd, maar wij vinden de 1.5 eTSI lollig genoeg. Helaas is het mild hybride-systeem alleen leverbaar in combinatie met de DSG-bak. Ook geinig aan de Golf 8: je kunt allerlei persoonlijke instellingen opslaan; van stoel en spiegels, de veiligheidssystemen, de klimaatregeling, de geluidsinstallatie, et cetera. Als je de auto hebt uitgeleend, is het een kwestie van aanmelden, en al je favoriete standjes worden hersteld.