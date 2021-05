Skoda Enyaq iV prijs: dit betaal je extra voor een Skoda Enyaq iV Sportline

Om aan te geven hoe de tijden zijn veranderd: begin jaren negentig kon je bij BMW voor omgerekend 112.000 euro een grote sportcoupé met V12-motor kopen, de BMW 850i. Het topmodel van de BMW-modellenreeks had de nieuwste technologie aan boord, maar rolde op minuscule 16-inch lichtmetalen wielen. Onderzettertjes waren het. Zeker in vergelijking met de (optionele) 21-inch wielen onder deze Skoda Enyaq iV Sportline.

Skoda Enyaq iV Sportline met zwarte exterieurdetails

De enorme 'pattas' staan hem goed. Al ben je als bestuurder constant bang dat je de velgranden aan gort rijdt tegen een stoepje. Wil je een maatje kleiner? De Skoda Enyaq iV Sportline wordt standaard geleverd met gepolijste 20-inch wielen. Andere sportieve details zijn de in hoogglans zwart gespoten grille, raamlijsten, dakrails, diffuser en typenaam. LED Matrix-koplampen zijn standaard.

Elektrische Skoda Enyaq met 62 of 80 kWh-batterij

De Skoda Enyaq iV Sportline is beschikbaar met een 62 kWh-batterij (180 pk, actieradius van 400 kilometer) of een 80 kWh-batterij (204 pk, 520 kilometer). Beide hebben achterwielaandrijving. Van de Skoda Enyaq iV 80 komt later dit jaar ook een 4WD-variant met 265 pk en een bereik van 500 kilometer. Alle Sportline-versies hebben een met 15 millimeter (vóór) en 10 millimeter (achter) verlaagd sportonderstel.

Zwart kunstleer en een dashboard in koolstoflook

Zoals dat min of meer hoort bij een sportief ogend model is het interieur van de Skoda Enyaq iV Sportline overwegend zwart. Het dashboard is bekleed met zwart kunstleer en afgewerkt met details in koolstoflook. Nieuw zijn de sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, een driespaaks sportstuur en de Sportline-logo's her en der.

Per direct te bestellen voor 4100 euro meer

De Skoda Enyaq iV Sportline is per direct te bestellen. Voor de versie met 62 kWh-batterij (vanaf 4.780 euro) is de meerprijs 4700 euro. Als je kiest voor de Enyaq iV met 80 kWh-batterij, dan ben je 4100 euro extra kwijt voor een Sportline. Voor de eerdergenoemde 21-inch Betria-wielen betaal je 790 euro meer.