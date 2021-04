Volkswagen ID.4 GTX: Voor zijn topsnelheid hoef je de elektrische GTI niet te kopen

Want 250 km/h … daar hangt een ouderwetse zweem van status omheen. Het getal doet denken aan een tijd - de jaren negentig - toen alleen dikke Duitsers zo'n topsnelheid haalden. Begrensd! Audi, BMW en Mercedes hadden dat vastgelegd in een herenakkoord. Een overeenkomst die was bedoeld om een race naar een zo hoog mogelijke topsnelheid te voorkomen. Een soort veiligheidsmaatregel bijna. Alsof je 250 km/h veilig kunt noemen …

Elektrische auto's meestal begrensd op 180 km/h

Afijn, inmiddels is de linkerbaan van de Autobahn gedemocratiseerd. Iedere lease-Volkswagen kan tot op hoge snelheid aan de achterbumper van bijvoorbeeld een BMW M3 blijven hangen. Iedere lease-Volkswagen, behalve een elektrische lease-Volkswagen. Want de meeste EV's zijn afgeknepen op een snelheid van 180 km/h of lager. Dit om de actieradius een beetje te beschermen. Want als je plankgas geeft, raakt de accu sneller leeg dan een treincoupé waarin iemand zonder mondkapje zit te hoesten.

Volkswagen ID.4 GTX heeft vierwielaandrijving

Deze Volkswagen ID.4 GTX - het eerste model onder Volkswagens sportieve GTX-label - haalt op zijn volle 77 kWh-batterij een bereik van ruim 480 kilometer. In tegenstelling tot de reeds leverbare ID.4-modellen heeft de GTX geen achterwielaandrijving, maar vierwielaandrijving. Zijn twee elektromotoren komen samen tot een vermogen van 299 pk. Daarmee hengelt de ID.4 GTX in 6,2 seconden de 100 km/h binnen. Maar als je een beetje lekker aan het accelereren bent, hakt de begrenzer er bij 180 km/h ruw in (de 'gewone' ID.4 halen 160 km/h).

ID.4 GTX mag een aanhanger trekken van 1400 kilo

Met de komst van de GTX is het Volkswagen ID.4-gamma nog verder uitgebreid. Momenteel levert Volkswagen zeven versies van de ID.4, met twee batterijopties en drie verschillende aandrijflijnen. Je kunt de elektrische suv krijgen met 148 pk, 170 pk of 204 pk, met een 52 kWh- of 77 kWh-batterij. De reguliere versies mogen maximaal 1000 kilo trekken. Caravantrekkers zijn dus aangewezen op de Volkswagen ID.4 GTX, die zijn hand niet omdraait voor een aanhanger van 1400 kilo. Je wilt alleen niet weten wat er dan met de actieradius gebeurt ...