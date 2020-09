Eerste review: waarom de toekomst van Volkswagen afhangt van de ID.4

Niet de ID.3, maar de ID.4 is de belangrijkste bouwsteen van de elektrische modellen van Volkswagen. Vanuit Europees perspectief, lijkt dat vreemd. De ID.3 wordt in Nederland en België waarschijnlijk de bestseller en ook in thuisland Duitsland zal hij meer klanten naar de showroom weten te trekken. Volkswagen verwacht vooral veel van de ID.4 in Canada, de Verenigde Staten en China; allemaal landen die in de ban zijn van de suv. De ID.3 is daar niet eens leverbaar.



Ralf Brandstätter



Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter gaat ervan uit dat er minstens twee miljoen ID.4's verkocht gaan worden. De elektrische toekomst van Volkswagen ligt dus grotendeels in handen van het succes de ID.4. Daarom hebben we hoge verwachtingen als we ons melden aan de poorten van Ehra-Lessien, waar het testcentrum van Volkswagen gevestigd is. Er staat een prototype voor ons klaar, dat al grotendeels klaar is om in productie te gaan.



Bediening ID.4 is onlogisch



Bij de vormgeving van de Volskwagen ID.4 zijn we aangenaam verrast: met een wielbasis van bijna 2,80 meter, korte overhangen en een licht aflopende daklijn ziet hij er vlot uit. Zeker als je hem vergelijkt met de onlangs gefacelifte Volkswagen Tiguan, die ongeveer even groot is. Die auto heeft een duidelijk conservatiever vormgeving.

In het interieur zien we veel overeenkomsten met de ID.3: het vrijstaande touchscreen is leverbaar in verschillende formaten, het grootste meet 12 inch. Daaronder heb je (erg onhandige) sliders voor de klimaatbeheersing en het volume van de radio. Je beweegt je vinger over een balk alsof je op je telefoon zit te swipen. Volkswagen, doe er iets aan, want het is erg onhandig en leidt af tijdens het rijden.

Boven de digitale snelheidsmeter heeft de ID.4 een optioneel head-up display. Volkswagen heeft aardig wat energie gestopt in de uitstraling van het interieur: de ID.4 ziet er hoogwaardiger uit dan de ID.3. Maar daarbij moeten we aantekenen dat er ook nóg meer energie in had kunnen worden gestoken: de ID.4 kan niet tippen aan de kwaliteitsindruk van de Passat en de Tiguan.

Tikkie van Tesla Model 3



En dan de motortechniek. Een 204 pk sterke elektromotor drijft de achterwielen aan, later komt er ook een versie met vierwielaandrijving. Het maximale koppel is 310 Nm en zorgt voor een sprint van 0 naar 100 km/h in 8,5 seconden. De topsnelheid is een meer dan fatsoenlijke 160 km/h. In de bodem van de auto zit het accupakket van 82 kWh (netto: 77 kWh), waarmee een actieradius van 510 kilometer mogelijk is. Er komt, net als bij de ID.3, ook een versie met een kleiner accupakket van 58 kWh (netto: 52 kWh) en een actieradius van 360 kilometer.



Aan de snellader kan de Volkswagen ID.4 maximaal 125 kW aan, wat aanzienlijk minder is dan de Model 3 en de binnenkort te verschijnen Tesla Model Y. Die halen 250 kW en draaien al na één kopje koffie de snelweg weer op.

Volkswagen ID.4 verwachte prijs



De ID.4 wordt in de nieuwe Volkswagen-fabriek in Zwickau gebouwd en staat eind 2020 al bij de dealer. De prijzen zijn niet officieel bekend, maar naar verwachting kost de ID.4 met het grote accupakket net geen 50.000 euro. De basisprijs van de versie met kleiner accupakket ligt waarschijnlijk nog onder de 40.000 euro, net als de Tsjechische evenknie van de ID.4, de elektrische Skoda Enyaq iV.