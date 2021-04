Mercedes EQB is de eerste elektrische zevenzitter van Mercedes

Dat betekent dat de Mercedes EQB zijn platform deelt met de Mercedes GLA, EQA en GLB. Qua uiterlijk komt hij verregaand overeen met de GLB, al hebben de ontwerpers hem 'verelektrificeerd', met een dichte grille, andere koplampen en achterlichten, en speciale lichtmetalen wielen. De EQB heeft hetzelfde 66,5-kWh batterijpakket als de EQA, waarmee de suv maximaal 419 kilometer ver zou moeten komen. Snelladen gaat met een vermogen 100 kW. De batterij zit dan binnen een half uur weer voor 80 procent vol.

Mercedes EQB in twee motorvarianten op de markt

Mercedes brengt de EQB in meerdere versies op de markt: als EQB 250 (190 pk, 375 Nm, voorwielaandrijving) en als EQB 350 4Matic (272 pk en vierwielaandrijving). Het model is leverbaar met vijf of zeven zitplaatsen, net als de Mercedes GLB; zijn interieur is gelijk aan dat van zijn niet-elektrische broertje. In Nederland moeten we overigens nog tot eind dit jaar op de elektrische Mercedes EQB wachten. We gaan ervan uit dat hij wat prijs betreft rond de 55.000 euro gaat uitkomen.