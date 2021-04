Wacht je op de Alfa Romeo Tonale? Dan moet je nóg langer wachten

In de jaren negentig was Alfa Romeo behoorlijk succesvol, met de prachtige 147, 156 en 166. Maar zoals het zo vaak gaat bij Italiaanse merken, wordt er vervolgens niet doorgepakt. In de afgelopen decennia werd keer op keer een modellenoffensief voor Alfa Romeo aangekondigd, maar vervolgens ging dat als een nachtkaars uit. De enige twee nog leverbare Alfa Romeo-modellen zijn de Giulia en de Stelvio. Die eerste is zes jaar oud, die tweede vijf jaar oud.

Productieversie Alfa Romeo Tonale zagen we al

Ze zouden gezelschap krijgen van een suv onder de Stelvio, de Alfa Romeo Tonale. In maart 2019 kregen we daarvan een studiemodel te zien. Het productiemodel (dat we in oktober 2019 al zagen) zou begin 2022 zijn debuut maken, zes jaar na de introductie van de laatste nieuwe Alfa! Maar dat wordt nu later, zo meldt de site Automotive News Europe. Jean-Philippe Imparato, de nieuwe directeur van Alfa Romeo, zou vinden dat de plug-in hybride-aandrijflijn van de Tonale niet Alfa-waardig is.

Plug-in hybride-aandrijflijn moet krachtiger

Imparato komt van Peugeot - dat hij bij de rand van de afgrond wist weg te slepen - en treft Alfa Romeo in een moeilijke situatie aan. Fiat Chrysler is gefuseerd met Groupe PSA (Citroën, DS, Opel, Peugeot), wat de Italiaanse merken broodnodige toegang geeft tot Franse techniek. Maar de Alfa Romeo Tonale is nog gebaseerd op Jeep-techniek, met een 190 of 240 pk leverende plug-in hybride-aandrijflijn. Bij PSA is een aandrijflijn met 300 pk beschikbaar, dus waarschijnlijk wil Imparato dat de Tonale tot meer vermogen komt.