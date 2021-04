Speciaal voor BMW M3-fans! Twee enorme 'nieren' op je BMW 5-serie

De redactie van Autowereld.com is in twee kampen verdeeld. Sommige redactieleden beginnen te kwijlen bij het zien van een BMW 5-serie E39, andere vinden juist de 5-serie E60 prachtig om te zien. De vijfde generatie Fünfer kwam in 2003 op de markt en stamt uit het Chris Bangle-tijdperk, waarin BMW - onder leiding van zijn Amerikaanse designbaas - uitgesproken auto's introduceerde. Modellen als de BMW 6-serie E63, Z4 E85 én 5-serie E60 maakten de tongen los, en niet altijd op een goede manier. Maar inmiddels zijn de ontwerpen uit die tijd mooi oud geworden. Behalve - wat ons betreft - de 7-serie E65.

BMW M3-front op je BMW 5-serie

BMW zit momenteel ook weer in zo'n rebelse designfase. Auto's als de BMW iX, de gefacelifte 7-serie G11 en de 4-serie, M3 en M4 zijn controversieel om hun gigantische 'nieren'. Zijn ze mooi? Zijn ze niet mooi? Daarover verschillen de meningen, maar opvallend zijn ze in ieder geval wel. En er zijn kennelijk autoliefhebbers die dat het allerbelangrijkste vinden. Het verbaast ons dan ook niet dat er inmiddels ombouwkits te koop zijn voor oudere BMW-modellen, zoals de 5-serie E60. In China kun je bijvoorbeeld dit pakket kopen. Letterlijk vertaald staat er dit boven: 'Nieuwe M3 Grote Mond Voorbumper'. En als we het goed begrijpen, kost de 'Grote Mond Voorbumper' maar 320 euro.