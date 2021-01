Test - Ben je in de BMW 4-serie gestapt, dan wil je er nooit meer uit

We kunnen niet zeggen dat we er niet op voorbereid waren. Voorafgaand aan de onthulling van de nieuwe BMW 4-serie, werd een spraakmakend studiemodel gepresenteerd en gingen tal van onthullende spionagefoto's de wereld rond. En toch was de schok enorm, toen we de eerste beelden van het definitieve productiemodel ontvingen. Wat hadden ze zich op BMW's design-afdeling in vredesnaam in hun hoofd gehaald? Die hazentanden waren afschuwelijk! Verwijzingen van BMW naar historierijke modellen als de vooroorlogse 328 en de legendarische 3.0 CSL werden massaal weggehoond. Het is de associatie met Ed en Willem Bever en Theo & Thea die de gemoederen vooral bezig houdt …

Nu staan we op het punt om achter het stuur te kruipen. Geheel uit zelfbescherming, benaderen we de auto liever van achteren. Dan ontdek je ineens dat de nieuwe BMW 4-serie Coupé feitelijk een beeldschone auto is. En dat niet alleen, het is ook een doordachte auto, zo vertelt technisch expert Claus Dieter Groll. Hij benadert de schoonheid van de 440i als volgt: "De carrosserie is versterkt met extra balken en we konden het zwaartepunt ten opzichte van de 3-serie met 21 millimeter verlagen. Achter is de spoorbreedte 23 millimeter vergroot, voor hebben de wielen meer toespoor gekregen." Alles leuk en aardig, maar waartoe leidt dit allemaal, meneer Groll? "Nou ja, stap maar in. Dan zul je het beleven!"

In de wolken rijden met de BMW 4-serie

Achter het stuur ontdekken we gelukkig geen merkwaardige designvondsten. De afwerking van het interieur is pico bello, de gekozen materialen zijn zeer smaakvol en het ontwerp van het dashboard is zoals we BMW (weer) kennen. Je zit laag achter de hoge portieren, alsof je heel diep achter het instrumentarium kunt schuilen. De ruimte op de achterbank is natuurlijk niet geweldig, maar dat is voor geen enkele koper ooit een reden geweest om een tweedeurs coupé van BMW te laten staan. Dankzij de uitgebreide verstelmogelijkheden van het zitmeubilair, is een fijne werkhouding achter het dikke sportstuur snel te vinden.



Ook de bediening wijst zichzelf. Nieuw is de Intelligent Personal Assistant, een zelflerende spraaksturing die je het leven nog verder veraangenaamt. Om gebruik te maken van Apple CarPlay of Android Auto, is je smartphone vlot aan het multimediasysteem gekoppeld. Het navigatiesysteem put zijn informatie uit de cloud, voordat je jezelf ouderwets in de wolken kunt gaan rijden. Want vooral dat laatste is waar de M440i xDrive Coupé bij uitstek geschikt voor is.

BMW M440i een stapje onder de BMW M4

Onder de motorkap van de M440i huist een geblazen zescilinder lijnmotor met een inhoud van drie liter. Met zijn vermogen van 374 pk vormt hij de allerlaatste stap voordat je met de M4 de absolute top hebt bereikt. De zes-in-lijn is typisch BMW: hij blinkt uit met een zijdezachte loop en bouwt vanuit een laag toerental al volop sprintkracht op. Met gevloerd gaspedaal, voel je hoe mooi gelijkmatig het vermogen zich opbouwt. Uiteindelijk is de duw in je rug een grotere sensatie dan het getal '4,5' dat met launch control bij 100 kilometer per uur op de stopwatch staat.



Naast launch control heeft de M440i xDrive ook een Sprint-modus, die je met de linker schakelflipper activeert. Je geeft de startgenerator dan het teken om 11 pk extra op de aandrijflijn los te laten. Opnieuw zijn we bijzonder te spreken over de geslaagde samenwerking tussen de motor en de achttraps automaat van ZF. Die staat elke keer klaar met de juiste versnelling en wisselt altijd zonder hinderlijke schokken van verzet. De topsnelheid van de M440i xDrive Coupé is elektronisch begrensd op 250 km/h. Ook nu geldt dat de wijze waarop hij zijn topsnelheid bereikt, veel grootser en indrukwekkender is dan het werkelijke tempo.

Achterwielaangedreven vierwielaandrijver

Om alle motorvermogen soepel op de weg te krijgen, werkt de volledig variabele vierwielaandrijving nauw samen met het sperdifferentieel tussen de achterwielen. De voorwielen wordt uitsluitend om een gunst gevraagd als de achterwielen het niet meer kunnen bolwerken; wie door middel van het gaspedaal de achterkant van de auto eens wil laten uitwaaieren, krijgt alle gelegenheid. De M440i xDrive Coupé stuurt op de centimeter nauwkeurig door de bocht en bewaart geen enkel detail over de gesteldheid van de ondergrond voor zichzelf.

De M440i xDrive Coupé is een serieuze sportwagen, maar heeft ook een comfortabele kant. Voorzien van adaptieve schokdempers, lijkt het onderstel een hobbelige B-weg te voorzien van een verse laag asfalt. Zelfs in de sportstand is de afstemming nog verrassend toegeeflijk. Je hoeft je geen enkele zorgen te maken over de gesteldheid van de rug. Maar ook vanuit het binnenste van zijn carrosserie, laat de 4 Coupé geen kraakje of rammeltje horen. Zoals Claus Dieter Groll al had beloofd. De BMW 4-serie Coupé is bewonderenswaardige auto geworden. Op één pijnpuntje na, dan …

Conclusie

Laten we het erop houden dat het uiterlijk van de nieuwe BMW 4-serie Coupé, en dan vooral de neuspartij met die gigantische nieren, een kwestie van smaak is … Over zijn rijkwaliteiten geen enkele wanklank. De M440i xDrive Coupé is ongekend snel, en stuurt ongekend goed. Eenmaal achter het stuur, wil je nooit meer uitstappen.