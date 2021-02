Alle McLarens tot nu toe - behalve de legendarische McLaren F1 - worden aangedreven door een variant van de M838T- of M840T-motor. De V8 met twee turbo's debuteerde in 2011. Hij zat in het eerste productiemodel van McLaren in 2011 (de MP4-12C) en is later gebruikt in alles, van de instapper (de McLaren 540C) tot het absolute non plus ultra (de McLaren P1 en McLaren Speedtail).

Twinturbo V6 houdt het pas bij 8500 tpm voor gezien

De nieuwe twinturbo V6 van McLaren levert in de Artura een vermogen van 585 pk en 585 Nm koppel. Voor een turbomotor is hij bovendien erg hoogtoerig; pas bij 8500 tpm grijpt de begrenzer in. Ter vergelijking: de atmosferische zescilinder van de kersverse Porsche 911 GT3 gaat tot 9000 tpm. Daarbij wordt de V6 van de Artura geholpen door een elektromotor, die 95 pk en 225 Nm aan de mix toevoegt.

Het gecombineerde vermogen van de McLaren Artura komt daarmee op 680 pk. Er is in totaal 720 Nm aan koppel beschikbaar. Genoeg om de coupé in slechts 3,0 seconden naar 100 km/h te slingeren en in niet meer dan 8,3 seconden (!) naar 200 km/h. De topsnelheid van de McLaren Artura ligt op 330 km/h (begrensd).

Elektrische actieradius van maximaal 30 kilometer

Zijn elektromotor is 7,4 kWh groot en geeft de auto een elektrische actieradius van maximaal 30 kilometer. Op papier geeft dat de McLaren Artura een CO2-uitstoot van slechts 129 g/km. Snelladen is niet mogelijk, zo lijkt het, want het duurt maar liefst 2,5 uur voordat de kleine batterij van de McLaren weer voor 80 procent vol zit.

De Artura is het eerste model van McLaren dat gebruikmaakt van de nieuwe McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Bovendien hebben de ontwikkelaars overal gewicht vanaf proberen te schaven, zelfs van het zware hybridesysteem. Het resultaat is een auto die droog 1395 kilo weegt en 'nat' 1498 kilo. Wederom ter vergelijking: de nieuwe Porsche 911 GT3 komt tot net iets meer dan 1400 kilo.

McLaren Artura lijkt erg op zijn voorganger

Het design dan. Want de McLaren Artura lijkt verbazingwekkend veel op zijn voorganger. De algehele lijn van de carrosserie is hetzelfde, de neus heeft er veel van weg en ook de 'zwevende' c-stijlen keren terug. Aan de achterkant heeft de Artura elementen van de McLaren GT (kijk maar eens naar de achterlichten).

De cabine oogt vrij minimalistisch, zoals bij eigenlijk alle McLarens. Er is een digitale cockpit, een infotainmentscherm dat naar de bestuurder is toegedraaid, en op het stuurwiel zijn geen knoppen te vinden (McLaren vindt dat die afleiden van het rijden). Er zijn vier rijmodi beschikbaar: E (volledig elektrisch), Comfort, Sport en Track.

Nu bestellen, in het derde kwartaal rijden

Schakelen hoeft in principe niet zelf: er is een achttraps transmissie met dubbele koppeling aan boord (andere McLarens hebben een zeventraps). Een achteruitversnelling is er niet. De elektromotor neemt dat voor zijn rekening. Erg veel bagage meenemen kan helaas niet. Er is voorin de Artura niet meer dan 160 liter kofferruimte beschikbaar.

De McLaren Artura is per direct te bestellen. In het derde kwartaal van dit jaar krijgen de eerste kopers hun auto. Hoeveel de Artura gaat kosten, is nog niet bekend. De huidige McLaren 570S zit in Nederland rond de 230.000 euro. Zijn nog krachtigere broer - de McLaren 600LT - gaat richting de 300.000 euro.