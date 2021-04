Oranje boven! Zo onweerstaanbaar is de de McLaren 570S Spider

Rood, blauw, licht neigend naar zacht paars. Wanneer ik arriveer op de afgesproken locatie, hebben mijn verkleumde handen weinig gevoel meer. Het is bitterkoud vandaag, onderweg viel zelfs wat hagel. Maar het heeft me er niet van weerhouden om het pakketje behaaglijke warmte biedende dakdelen opgevouwen achterin te laten liggen. Met de stoelverwarming op de sudderstand, is m'n torso nog aangenaam op temperatuur. En de geluiden die vanachter m'n rug weerklonken, bezorgden me rode oortjes. Ook al doet de winter verwoede pogingen om voor de laatste keer van zich te doen spreken, het belooft vandaag een bloedhete dag te worden. Elke vorm van fysiek onbehagen zal als sneeuw voor de zon smelten, wanneer je de kans krijgt om achter het stuur van de McLaren 570S Spider te kruipen.

Alfamannetje

Wat de in vlammend Volcano Orange gelakte McLaren bij de menigte teweegbrengt, wordt in de tussentijd glashelder op het parkeerterrein waar ik de komst van collega's Jaap en Gert afwacht. Een groepje scholieren gaat los met smartphones, de resultaten van hun fotografische kunsten worden onderling gedeeld op 'insta'. Rond de McLaren die met hoog opgeworpen portieren staat af te koelen, hebben de jongens en meisjes geen enkel oog meer voor de prachtige omgeving. Laat staan een luisterend oor voor hun begeleider die probeert nog wat leerzaams te vertellen over deze bijzondere plek op de landkaart.

Bij een enkeling zie je de vurige wens om maar heel even achter het stuur van de auto te gaan zitten zich transformeren in een respectvolle aarzeling. Onderling wordt geroezemoesd, totdat het alfamannetje van de groep het erop waagt en de vraag stelt of hij een rondje mee mag rijden. Zijn teleurstelling spreekt boekdelen, wanneer ik 'm vertel dat zijn wens - en vermoedelijk ook die van de rest van de groep - niet in vervulling kan gaan. Koester je dromen, jongen.

“Van de angstaanjagende sprintkracht raak je gauw in een euforische stemming”

Na hun komst laten ook Jaap en Gert verbaal en non-verbaal hun bewondering voor de Britse supercar blijken. Een blik onder de motorkap zou de fascinatie verder aanwakkeren, maar een knop om het deksel te ontgrendelen is nergens te vinden. Nader onderzoek leert dat die ook helemaal nergens zit: vrij zicht op de dubbel geblazen 3,8-liter V8 is uitsluitend mogelijk tijdens een bezoek aan de werkplaats, wanneer de dienstdoende McLaren-expert met speciaal gereedschap de kap licht. Om iets van de V8 te kunnen zien, moeten we nu maar door de roosters in het achterdek gluren. Waaruit de warme lucht die mijn handen weer op kleur heeft gebracht, nog steeds opstijgt.

Instructie

Ach, zoveel voegt een kijkje in de motorruimte van de McLaren nu ook weer niet toe. Om te ontdekken dat er een mechanisch meesterwerk is gehuisvest, is een blik in de lijst met technische specificaties voldoende. Sinds de McLaren MP4-12C uit 2011 wordt de door TWR ontwikkelde en in samenwerking met Ricardo Plc. gebouwde V8 steeds verder geperfectioneerd en gemodificeerd, en is hij zelfs toegespitst op toepassing in McLarens hypercars P1 en Senna. Achter in de 570S Spider verkeert de motor in één van zijn mildste configuraties, met een vermogen van 570 pk. Maar zelfs dan is zijn specifieke vermogen ronduit indrukwekkend: 150 pk per liter, met nog een heleboel decimalen erachteraan. Zoals het getal in McLarens modelcodering al aangeeft, is enkel de 540C minder krachtig.

In eerste instantie oogt de naar boven gerichte dihedral door wat intimiderend, maar je laat je lijf soepel over de hoge dorpel in de kuipstoel glijden. Zowaar hebben de ontwerpers er rekening mee gehouden dat de meeste inzittenden van de McLaren langer zijn dan 1 meter 40 - ook al ben je bijna 2 meter, je zit in een aangename (actieve) houding achter het sportstuur en hebt alle arm- en beenslag die je jezelf maar kunt wensen. Nadat je met de grote handgreep zonder inspanning het portier hebt dichtgetrokken, valt ook op hoe goed het zicht om je heen is. Alsof de voorruit tot de voorbumper reikt, zoveel asfalt zie je voor je.

“Er is niet één duidelijke eigenschap aan te wijzen waarin de auto uitblinkt”

Wanneer Jaap het stuur ter hand neemt voor het dynamisch aspect van de fotografie, heeft hij weinig instructie nodig om de auto aan het rollen te krijgen. De McLaren levert geen andersoortige vraagstukken op dan bijvoorbeeld een Renault Twingo. De cockpit heeft een eenvoudige lay-out, alle bedieningsknoppen die er toe doen, zijn overzichtelijk op de middentunnel gegroepeerd. De toetsen D, N en R spreken voor zich, nadat je de Active-knop hebt ingedrukt, laten de instellingen van de aandrijflijn (P van Powertrain) en het onderstel (H van Handling) zich afzonderlijk van elkaar inschakelen met de twee draaiknoppen. Desnoods zet je de transmissie in de 'lui'-stand en het onderstel op 'afranseling', of kies je voor de combinatie 'power is alles' en 'zwevend tapijt'. Wat je maar wilt.

Gehinnik

Wat direct opvalt, is hoe gemakkelijk de McLaren 570S rijdt en hoe vriendelijk hij reageert op de taken die de bestuurder hem oplegt. Geen gehort of gestoot wanneer de motor onder in de toeren draait, geen genadeloze schokken door de aandrijflijn bij het wisselen van de versnellingen, geen nieuwe volgordebepaling voor je ruggenwervels wanneer je een laag liggend putdeksel even over het hoofd ziet. Met alle knoppen in de relaxmodus verandert de McLaren weliswaar nog niet in een Maybach, maar de twijfel rijst of er een andere supercar bestaat die zich zó welgemanierd gedraagt als de McLaren.

Maar de 570S Spider heeft ook een andere kant. Met de knoppen op de middentunnel in een andere positie en de oranje omringde Active-functie geactiveerd, reageert de auto ineens een stuk minder aardig en geduldig. Sterker nog: dan is hij ronduit fel en venijnig, en gedraagt hij zich volslagen idioot. Dan zet hij een keel op alsof demonen bezit van de motor hebben genomen, en accelereert hij zó krachtig dat de omgeving in stroboscopische schokbewegingen aan je voorbij flitst. Het is niet dat andere auto's als door een lang en dik elastiek aan hun achterbumper krachtig naar achteren worden geschoten. Neen, het is eerder dat zich bij het vloeren van het gaspedaal een TGV op volle snelheid onder het afgesloten achterdeksel lijkt te boren. Honderd in 3,2 seconden, 200 in 9,6 tellen - op naar 328 km/h, het hoogst haalbare.

De stuwkracht die je lichaam te verwerken krijgt, krijgt gezelschap van de windkracht. Terwijl de geluiden uit de motorruimte je trommelvliezen geweld aandoen, probeert de luchtstroom via de open ramen en het open dak vat te krijgen op je gezicht - via je oren, je neusvleugels en je wangen langzaam afzakkend naar je mondhoeken. Van de angstaanjagende sprintkracht raak je gauw in een euforische stemming. De spieren in je gezicht ontspannen, er verschijnt voorzichtig een grijns op je tronie. Dan vindt de rijwind net genoeg houvast op je gelaat en werken de krachten zich langzaam een baan naar achteren - totdat je mondhoeken zo'n beetje je oren raken. Het enige dat je nu nog over je lippen kunt krijgen, zijn ongecontroleerde keelklanken en dwaas gehinnik.

Gebouw

Toch hoef je niet bang te zijn dat je de tegenwoordigheid van geest verliest om het verloop van de weg te blijven volgen. Ongeacht de snelheid, volgt de McLaren het asfaltlint alsof hij is gekoppeld aan een geleiderail. Stabiel en vol gevoel worden bochten fast forward gerond, de rubberwalsen om de aangedreven achterwielen willen het plaveisel nooit meer loslaten en de remmen hebben een vertragingskracht van een frontale crash op het bankgebouw waar de 272.150 euro in kas ligt voor de aanschaf van deze onweerstaanbare supercar.

Met zachte tikjes tegen de flippers aan de koolstofvezel schakelring, worden de tandwielparen in de versnellingsbak in luttele ogenblikken gewisseld. Gelijktijdig persen de twee turbo's vele liters lucht de V8-motor in, zodat nog meer hoogoctaanbenzine kan worden ontbrand. 570 pk uit 3,8 liter: de uitwerking is net zo waanzinnig als de theorie. En dan te bedenken dat de V8 van de 570S Spider pas de tweede gradatie is op McLarens vermogensladder. In de P1 GTR/LM wordt zelfs 800 pk uit hetzelfde slagvolume gepeuterd. En dat terwijl de elektrische aandrijfunit nog geen millivolt aan de wielen heeft afgeleverd.

Het is moeilijk om kort en bondig samen te vatten wat de McLaren 570S Spider allemaal te bieden heeft. Ja, er is snelheid in overvloed, en je krijgt de sensaties die bij een serieuze supercar horen, ook al staat dit model vrijwel onder aan de pk-hiërarchie die zijn Britse makers hanteren. En ja, hij biedt rijplezier, comfort zelfs - en rust, wanneer je even geen zin hebt in al te veel motorisch geweld. Er is niet één duidelijke eigenschap aan te wijzen waarin de auto uitblinkt. Het is de som der eigenschappen die van de 570S Spider zo'n begerenswaardige supercar maken. Om het bloedheet van te krijgen …