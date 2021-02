Prijs Audi E-Tron GT: 10.000 euro minder duur dan Porsche Taycan

Zoals dat gaat met elektrische auto's tegenwoordig, brengt Audi de E-Tron GT (lees onze Audi E-Tron GT-review) eerst als special edition op de markt. Er zijn er zelfs twee: de Audi E-Tron GT Edition Zero en de Audi E-Tron GT Edition Zero Competition. Er komen slechts honderd exemplaren beschikbaar. Beide speciale modellen hebben een vanafprijs van 127.995 euro.

Audi E-Tron GT Edition Zero

Ze zijn te herkennen aan een 1/100 Edition Zero-gravering in de achterste zijruit en hebben een interieurbadge op het dashboard. Bovenop de standaarduitrusting van de Audi E-Tron GT beschikken de Zero-modellen over onder meer 21-inch lichtmetalen wielen, Matrix LED-koplampen met Audi Laserlight, metallic lak, verlichte instaplijsten, met leer beklede sportstoelen en een Bang & Olufsen 3D Premium Sound System.

Audi E-Tron GT Edition Zero Competition

De Audi E-Tron GT Edition Zero Competition verschilt van de 'normale' Zero door zijn sportieve details. Zijn grille, bumpers, dorpels, buitenspiegels en Audi-ringen zijn in hoogglans zwart uitgevoerd en hij heeft donker getint privacy glass achter. De wijzigingen in het interieur ten opzichte van de Zero beperken zich tot de andere sportstoelen.

Vanafprijs ligt op 104.895 euro

De 'gewone' Audi E-Tron GT is er vanaf 104.895 euro. Hij is te vergelijken met de Porsche Taycan 4S met Performance Battery Plus (115.707 euro). Hij heeft een vermogen van 530 pk (in boostmodus), vierwielaandrijving en een topsnelheid van 245 km/h. Zijn 93,4 kWh-batterij (brutocapaciteit) is goed voor een actieradius van maximaal 487 kilometer. Aan een 270 kW-snellader zit de E-Tron GT na 23 minuten weer voor 80 procent vol.