De Renault Megane eVision heeft een hele dunne ...

Renault was een van de eerste fabrikanten die serieus aan de slag ging met volledig elektrische auto's. Momenteel levert het Franse merk de Twingo Electric, de Twizy, de Zoe en de Kangoo Z.E. Volgend jaar komt daar de productieversie van deze Renault Megane eVision bij. Hij is de tweede auto die op het nieuwe CMF-EV-platform staat. De eerste is de Nissan Ariya, van alliantiepartner Nissan.

Renault Megane eVision wordt geen Megane

De naamgeving van de Renault Megane eVision is ietwat misleidend, want hij komt in 2021 niet als elektrische versie van de bestaande Megane op de markt. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de buitenmaten van de concept car. Hij is 15 centimeter korter dan de Megane, 6 centimeter hoger, met een 11 centimeter langere wielbasis.

Veel ruimte in het passagierscompartiment

Dat laatste komt natuurlijk door de elektrische aandrijflijn. Er hoeft geen ruimte te worden vrijgehouden voor onder meer een verbrandingsmotor en transmissie, dus kan de cabine een stuk groter worden. Door de forse batterij in de wagenbodem is de Renault Megane eVision wel een zwaarlijvige jongen geworden. Een normale Megane weegt zo'n 1200 kilo. Dit studiemodel legt 1650 kilo in de schaal.

Elektromotor van 217 pk op de voorwielen

Volgens Renault is de 60-kWh batterij van de Megane eVision een van de dunste in de auto-industrie. Hij is gekoppeld aan een 217 pk en 300 Nm leverende elektromotor, die de voorwielen aandrijft. Over de actieradius van de Megane eVision zwijgt Renault nog. We weten alleen dat de auto met maximaal 130 kW geladen kan worden.