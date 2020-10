Opel Corsa-e vs. Renault Zoe actieradius getest: hoever kom je echt?

Renault Zoe: actieradius meer dan verdubbeld sinds 2013

Het gaat snel met elektrische auto's. Toen de Renault Zoe in 2013 op de markt kwam, was het nog een exoot. De auto kon maar 140 kilometer rijden voordat hij weer moest worden opgeladen. Dat is voor de meeste mensen veel te weinig voor dagelijks gebruik: je kon niet eens op en neer van Amsterdam naar Rotterdam. Voor de nieuwe Renault Zoe R135, die in 2019 werd geïntroduceerd, is deze afstand een fluitje van een cent. Hij heeft een actieradius van 383 kilometer. Dat is meer dan tweeënhalf keer zo veel.



Opel Corsa-e lijkt in het nadeel …

Er is nog een verschil met 2013: toen had de elektrische Renault Zoe het rijk praktisch alleen. Dat is in 2020 wel anders, hij heeft veel meer concurrenten. Een van de meest succesvolle nieuwkomers is de Opel Corsa-e, die goed is voor 20 procent van de totale Corsa-verkopen in Nederland. Uiterlijk zie je geen verschil met de Corsa op benzinemotor, maar onderhuids is alles anders. De Opel Corsa e-actieradius is wat kleiner dan het rijbereik van de Zoe: 337 kilometer.



Prestaties en topsnelheid

Met hun 136 pk sterke elektromotor hebben beide auto's in de stad maar weinig natuurlijke vijanden. Dat bewijzen de sprintcijfers van 0 naar 50 km/h. De Opel bereikt die snelheid al na 3 seconden, de Renault na 3,4 seconden. Ook als je harder rijdt, is het nog niet gedaan met de sprintpret. De Corsa zit in 8,2 seconden op 100 km/h, de Renault in 8,9 seconden. De topsnelheid van de Opel Corsa-e is 150 km/h, de Renault Zoe R135 haalt 140 km/h.



Echte actieradius Opel Corsa-e

Voor de meeste kopers van een elektrische auto gaat het niet om sportwagenprestaties: de actieradius en de tijd die verstrijkt tot de accu weer is opgeladen zijn belangrijkere aankoopargumenten. De Opel Corsa-e heeft een accupakket van 46 kWh, waarmee wij tijdens onze testrit 227 kilometer ver kwamen. Het testverbruik bedroeg 20,3 kWh/100 km. Daarbij moet worden aangetekend dat we een aanzienlijk deel over de snelweg hebben gereden. Hard rijden kost veel stroom en zo kan het dat de Opel Corsa-e ruim honderd kilometer minder ver komt dan beloofd.



Reële actieradius Renault Zoe

Het accupakket van de Renault is 6 kWh groter en daardoor komt hij in de praktijk 30 kilometer verder. De reële Renault Zoe-actieradius is dus 257 kilometer. Zijn testverbruik is 20,2 kWh/100 km en komt vrijwel overeen met dat van de Opel Corsa-e.

De Opel slaat terug doordat hij aan de snellader met maximaal 100 kW kan opladen, de Renault Zoe gaat maar tot 50 kW. Beide elektrische auto's laden het snelst als de accu bijna leeg is, zodra hij meer dan 30 procent gevuld is, wordt het laadvermogen langzaam afgebouwd. Ben je allergisch voor wachten? Koop dan de Opel Corsa-e.

Rijd je veel in de stad, dan is er geen enkele reden om aan de actieradius te twijfelen. Zowel met de Opel als de Renault haal je moeiteloos ruim 300 kilometer.

Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review? Het magazine ligt nu in de winkel. Auto Review bestellen kan ook!