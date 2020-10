(Nog) geen subsidie voor de elektrische Volkswagen ID.4

Je hebt ze ongetwijfeld zien rijden de afgelopen weken: autotransporters met daarop ladingen Volkswagen ID.3. De elektrische hatchback in het Volkswagen Golf-segment wordt inmiddels op grote schaal uitgeleverd. Niet zo heel veel later komt de ID.4 op de markt; de suv-broer van de ID.3.

Volkswagen ID.4 1st en 1st Max

In eerste instantie is hij er alleen als ID.4 1st en als ID.4 1st Max. Beide modellen hebben een 77-kWh batterij, waarmee de ID.4 een actieradius van maximaal 501 kilometer moet kunnen halen. De Volkswagen ID.4 1st is per direct te bestellen en kost 47.340 euro. Wie een rijker uitgeruste Volkswagen ID.4 1st Max wil hebben, moet 56.940 euro betalen.

Binnenruimte van een Tiguan Allspace

Qua afmetingen is de ID.4 te vergelijken met de Tiguan, maar volgens Volkswagen heeft hij de binnenruimte van een Tiguan Allspace. Dit door de elektrische aandrijflijn, die maar weinig ruimte inneemt. Zowel de ID.4 1st als de ID.4 1st Max heeft één elektromotor, met een vermogen van 204 pk en 310 Nm koppel. De topsnelheid van de suv is begrensd op 160 km/h.

Gunstig voor caravantrekkers

Achter in de Volkswagen ID.4 kun je 543 liter aan bagage kwijt (of 1775 liter als je de achterbank neerklapt). Gunstig voor de caravantrekkers: er mag een aanhanger van maximaal 1000 kilo achter de ID.4. En als je daarmee naar Zuid-Frankrijk reist, kun je uitgebreid kennismaken met het knoploze interieur van de auto, dat helemaal niet zo handig is als Volkswagen beweert.