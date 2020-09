Volkswagen ID.4 (2020) eindelijk officieel: meer range en ruimte dan ID.3

Klik gerust door naar onze Volkswagen ID.4-review. Het betreft een prototype, maar er staat veel nuttige informatie in.

Het eerste wat opvalt aan de definitieve productieversie van de Volkswagen ID.4 is het design. Het lijkt op dat van de ID.3 en oogt meteen vertrouwd en aaibaar. Hij ziet er heel gestroomlijnd uit en volgens Volkswagen is dat ook het geval. Zijn Cw-waarde van 0,28 is echter niet wereldschokkend; een Audi E-Tron snijdt net zo gemakkelijk door de lucht.

Specificaties Volkswagen ID.4: 204 pk en 310 Nm

De Volkswagen ID.4 komt op de markt met een 204 pk en 310 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Precies hetzelfde recept als de ID.3 1st. De sprint van 0 tot 100 km/h duurt 8,5 seconden en dat is beschaafd rap. De ID.3 klaart de klus in 7,3 tellen. Later volgt een versie met meer power en vierwielaandrijving.

Volkswagen ID.4-actieradius: 520 kilometer

De Volkswagen ID.4-actieradius van 520 kilometer is te danken aan een accupakket van 77 kWh. Rijd je hem bijna leeg en plug je met 10 procent in bij een snellader die 125 kW levert, dan zit-ie na 30 minuten weer voor ongeveer 70 procent vol. Dan heb je genoeg stroom om nog eens 350 kilometer af te leggen.

Dat is goed nieuws voor mensen die in 2020 een elektrische Volkswagen willen te kopen, maar het accupakket van de Volkswagen ID.3 (58 kWh) te klein vinden.

Mét achteruitrijcamera

Nog een reden om de ID.3 over te slaan en direct voor een ruimere en hogere ID.4 te gaan, is het feit dat de elektrische suv een achteruitrijcamera heeft. Bij de ID.3 moet je daarvoor bijbetalen. Net als voor sfeerverlichting met 30 kleuren, maar dat is minder essentieel.

Volkswagen begint met twee uitvoeringen (ID.4 1st en ID.4 1st Max), waarbij de goedkoopste dus al over een achteruitrijcamera beschikt, maar ook over luxezaken als een navigatiesysteem, stoel-, voorruit- en stuurverwarming, adaptieve cruise control, automatische klimaatregeling en front assist. Hij staat op 20-inch lichtmetaal.

De duurdere Max-versie heeft matrixverlichting, 21-inch wielen en instelbare rijprogramma’s. Plus elektrisch verstelbare stoelen, akoestisch glas en een panoramadak. We zijn benieuwd of het augmented reality head-up display nu wel werkt.

De volgende stap voor Volkswagen is de prijzen bekendmaken. Als we een gokje mogen wagen voor deze versie met 77 kWh-accupakket: onder de 50.000 euro.