Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 35

+ Top - Daar is-ie dan: de nieuwe Mercedes-Benz SL!

Bij de Mercedes SL was de oorsprong van het concept een tikje verwaterd. Tenminste, als je bedenkt dat de SL staat voor 'Sport Leicht'. Of 'Super Leicht', daar lopen de meningen over uiteen. De laatste SL 400 woog bijvoorbeeld zo'n 1650 kilo. Een tijdje was onduidelijk of Mercedes de SL nog zou vervangen, maar het antwoord is 'ja'. Dankzij de bemoeienissen van AMG, belooft het bovendien de sportiefste SL sinds tijden te worden.

+ Top - elektrische Jaguar I-Pace ... voor 16.000 euro minder!

Meestal moet je bij een voordeligere versie van een elektrische auto rijbereik inleveren. Zo niet bij de nieuwe Jaguar I-Pace EV320. Die heeft net als de EV400 een actieradius van 470 kilometer. Door z'n lagere prijs is-ie ook voordeliger in de lease dan de I-Pace EV400. Maar Jaguar wenst daar ook wat voor terug. 80 pk, om precies te zijn.

+ Top - Porsche Panamera trekt een lange neus naar de concurrentie

"Spiegeltje spiegeltje aan de wand, welke sportsedan is de krachtigste van heel Duitsland?" Nou, dat is dus niet de Audi RS 6 (Avant), de BMW M5 Competition of de Mercedes-AMG E 63 S. Nee, het is de vernieuwde Porsche Panamera Turbo S. Met een biturbo-V8 die het schopt tot een vermogen van maar liefst 630 pk, duldt hij niets of niemand op de inhaalstrook van de autobahn ...

- Flop - Snelladen met een Polestar 2 ... gaat toch een beetje traag

In theorie kan de Polestar 2 snelladen met 150 kW. Maar dat haalt-ie in de praktijk (net) niet. Op een Ionity-snellader komt de Polestar 2 tot een piek van 135 kW. De Tesla Model 3 haalt zonder blikken of blozen 250 kW. Dat is bijna dubbel zo snel!

- Flop - Zomerstorm Francis laat een spoor van blikschade achter zich

Begin deze week raasde zomerstorm Francis over het land. Hele daken gingen de lucht in, en bomen werden ontworteld. Als zo'n boom precies op je auto terecht is gekomen, zou een telefoontje met de verzekeringsmaatschappij de schade moeten dekken. Dat kan echter tot een onverwacht duur gesprek leiden ...