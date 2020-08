Boom op je auto! En nu?

Wat te doen als er een boom, zware tak of dakpan op je auto valt met flinke schade tot gevolg? Maak eerst een paar duidelijke foto's van de schade en de situatie. Bel zo nodig de brandweer of andere hulpdiensten om de boom op te ruimen. En stel dat je auto flink is vernield, kun je de schade dan claimen bij de verzekering?

Alleen WA?



Als je auto alleen WA verzekerd is, luidt het antwoord in vrijwel alle gevallen: 'nee'. Bij een WA-verzekering is schade aan de eigen auto in principe nooit gedekt, ook al kun je er zelf niets aan doen. Deze verplichte verzekering vergoedt immers alleen schade die jij aan derden berokkent met je auto. Als de desbetreffende boom aantoonbaar slecht onderhouden, ziek en/of instabiel was, en al preventief had moeten worden gesnoeid of geruimd, zou je een beroep kunnen doen op je rechtsbijstandsverzekering. Als je die hebt. Die zou de eigenaar of beheerder van de boom aansprakelijk kunnen stellen. Dit lukt echter alleen in uitzonderingsgevallen. Neem bij twijfel contact op met je verzekeraar.



Stormschade en WA plus



Als je auto verzekerd is volgens WA beperkt casco, ook vaak WA plus genoemd, wordt vrijwel alle stormschade vergoed. Verminderd met het eigen risico, uiteraard. Als je auto moet worden weggesleept, bel dan de alarmcentrale van je verzekeraar. Die regelt meestal ook dat de boom geruimd wordt.

Zelf schade betalen kán verstandig zijn



Is je auto all risk, oftewel volledig casco verzekerd? Dan is er ook weinig aan de hand; de verzekering vergoedt de schade, maar wederom: met aftrek van het eigen risico. Als de schade meevalt, of als je een hoog eigen risico hebt, kan het verstandig zijn om de schade voor eigen rekening te nemen. Als u de schade door de verzekering laat vergoeden, kan dat immers gevolgen hebben voor je plek op de bonus-/malusladder en/of je no-claimkorting. Dat wordt een kwestie van rekenen. Je verzekeraar kan je hierover adviseren.



