Zo steekt de vernieuwde Porsche Panamara (2020) zijn middelvinger op naar Audi, Mercedes en BMW

Porsche maakt korte metten met de concurrentie. De eeuwige vermogenswedloop tussen de sterkste sportsedans van de Duitse merken is voorlopig beslist in het voordeel van de nieuwe Porsche Panamera Turbo S. Met zijn vermogen van 630 pk verwijst hij de Audi RS 6 Avant (600 pk), de BMW M5 met Competition-pakket (625 pk) en de onlangs vernieuwde Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ (612 pk) naar een lager plan.

Record op Nordschleife

De Porsche Panamera Turbo S is de opvolger van de Panamera Turbo, en heeft een opgewaardeerde biturbo V8 onder de motorkap liggen. De wijzigingen hebben het vermogen met 80 pk opgestuwd, het koppel ligt 50 Nm hoger. Resultaat: 630 pk en 820 Nm. Om deze machtsvertoning nog pijnlijker voor de concurrentie te maken, heeft Porsche de Nordschleife afgehuurd en testcoureur Lars Kern de baan opgestuurd met de Panamera Turbo S. Zijn tijd op het 20,832 kilometer lange circuit: 7:29,81 minuten. Een nieuw ronderecord in de categorie 'executive cars'. De Panamera Turbo S werkt de standaardsprint af in 3,1 seconden en stormt door naar een (onbegrensde) topsnelheid van 315 km/h.

Panamera 4S E-Hybrid

Naast de komst van de Panamera Turbo S, heeft Porsche ook de andere motorvarianten verbeterd. Een andere nieuwkomer is de Panamera 4S E-Hybrid, die over een vermogen van 560 pk beschikt. De plug-in hybride heeft hiervoor een 2,9 biturbo-V6 met 440 pk, die is gekoppeld aaneen elektromotor die 136 pk opwekt. Goed voor een 0-100 in 3,7 seconden en een topsnelheid van 298 km/h. De Panamera 4S E-Hybrid heeft een accu met een brutocapaciteit van 17,9 kWh, waarmee tot 54 kilometer volledig elektrisch gereden kan worden.

Krachtige V8 met krachtige sound

Dan de Panamera GTS. Ook die heeft een krachtigere motor gekregen. De biturbo-V8 heeft er 20 pk bij gekregen, en levert nu 480 pk en 620 Nm. Standaard wordt de GTS geleverd met een nieuw sportuitlaatsysteem, waardoor de V8 nog lekkerder klinkt. De instap-Panamera en Panamera 4 hebben een 2,9-liter biturbo V6, maar het vermogen van 330 pk en koppel van 450 Nm is ongewijzigd.

Verbeterd comfort, en tegelijkertijd nog meer scherpte

Alle motorische veranderingen waren voor Porsche een goed moment om de Panamera nog eens in z'n geheel tegen het licht te houden. Het onderstel werd verfijnd, waarbij de driekamer luchtvering, het Porsche Active Suspension Management en de actieve rolstabilisatie PDCC Sport zijn geoptimaliseerd. Daar profiteert niet alleen het veercomfort van, maar ook de sportiviteit. Porsche heeft voor de Panamera bovendien een nieuwe stuurinrichting ontwikkeld.

Bescheiden facelift

De uiterlijke veranderingen die de Porsche Panamera heeft ondergaan, zijn nog het meest bescheiden. Standaard is voortaan het SportDesign-front met grote koelroosters. De Panamera Turbo S is herkenbaar aan de nog grotere luchtinlaten en aan specifieke details die in carrosseriekleur zijn gelakt. Aan de achterzijde is de lichtstrip aangepast, en verbindt de twee nieuwe led-achterlichten. Ten slotte zijn er drie nieuwe wielontwerpen aan de optielijst toegevoegd, in het formaat 20 en 21 inch.

Panamera-prijzen

De vernieuwde Porsche Panamera kan per direct worden besteld, de eerste exemplaren worden in oktober afgeleverd. Prijzen beginnen bij 130.000 euro. Voor de Panamera 4S E-Hybrid wil de Porsche-dealer ten minste 136.500 euro overgemaakt krijgen, terwijl de Panamera Turbo S voor 245.500 euro in de prijslijst staat. Uiteraard komt de vernieuwde Panamera ook weer als Executive met verlengde wielbasis en als praktische Sport Turismo op de markt.