Eerste review: Audi RS 6 Avant (2020)

Wat vind ikzelf van de Audi RS 6 Avant?

Ik ben onder de indruk. Applaus voor de geweldige, 600 pk sterke V8-motor, die met zijn twee turbo's in staat is om de ruim twee ton wegende mastodont in slechts 3,6 seconden naar de 100 te laten vlammen. En een diepe buiging voor het gemak waarmee deze grote stationwagon met zijn vierwielbesturing zich met hoge snelheid door een bocht laat dirigeren. De RS 6 Avant is een ronduit indrukwekkende auto. Een geweldenaar. Een hoogtepunt in 25 jaar Audi RS-geschiedenis. Oh, trouwens: in de juni-uitgave van Auto Review meten we de nieuwe RS 6 Avant ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het RS-label met twee illustere voorgangers. Dat je het alvast weet!