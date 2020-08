Ook Hyundai komt met elektrisch submerk: Ioniq

Daarmee volgt Hyundai het weinig fantasievolle naamschema van Polestar, dat is begonnen met de Polestar 1 en Polestar 2. Ioniq komt voort uit de Hyundai Ioniq, die sinds 2016 op de markt is als hybride, plug-in hybride en volledig elektrische auto. Het eerste model van het submerk hebben we reeds als concept car gezien, want de Ioniq 5 is gebaseerd op de retrofuturistische Hyundai 45 Concept EV, die vorig jaar zijn debuut maakte op de IAA Frankfurt. De Ioniq 6 wordt een sportsedan, de Ioniq 7 een grote crossover.

Ioniq-modellen met actieradius van 450 kilometer

Alle drie staan op het Electric Global Modular Platform (E-GMP) en krijgen een actieradius van ten minste 450 kilometer. Bovendien zijn ze allemaal uitgerust met een snellaadfunctie, waarmee de batterij - volgens Hyundai - in slechts 20 minuten kan worden opgeladen. Hyundai heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2025 de wereldwijde marktleider te worden op het gebied van batterij-elektrische voertuigen. In dat jaar streeft het Koreaanse merk naar een verkoop van 560.000 elektrische auto's.