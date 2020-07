Eerste review: Polestar 2 (2020)

1 - Wat valt er op aan de Polestar 2?

De Polestar 2 ziet er duur uit. Het minimalistische design, de geblokte grille en de krachtige koplampen geven de vijfdeurs fastback een hoogwaardige uitstraling. Tegelijkertijd is het ook een imposante auto en dat merk je tijdens het rijden. Medeweggebruikers houden zich in, ze kennen hun plek. Met een basisprijs van 59.800 euro is de Polestar 2 ook een prijzige auto, maar een vergelijkbare Tesla Model 3 is net zo duur. En als ik een Model 3 zie, denk ik aan het destijds beloofde instapmodel van 35 mille.

Tussen de voorstoelen zit een forse middentunnel. Hij zit lange benen gelukkig niet enorm in de weg. Erin vind je een deel van het 78 kWh-accupakket. Want in plaats van een dikke plak batterijen in de vloer, heeft de Polestar een dunne plak met daarop een T-vorm. Die T bestaat uit een strook batterijen in de middentunnel en een rij onder de achterbank. Op die manier hebben de passagiers op de achterbank een normale voetenbak en zitten ze niet met opgetrokken knieën (zoals in een Model 3).

“Je kont is de startknop.”

De Polestar 2 heeft geen startknop. Hij gaat aan zodra je instapt. De sensor zit in de bestuurdersstoel, dus je kont is de startknop. De autosleutel zelf is een goedkoop zwart kastje. Klanten kiezen er vast voor om hun telefoon te gebruiken om de portieren te ontgrendelen.

2 - Wat is er goed aan de Polestar 2?

De Polestar 2 rijdt geweldig. Twee elektromotoren van elk 204 pk en 330 Nm (samen 408 pk en 660 Nm) drijven de voor- en achterwielen aan. Het resultaat is een weldaad aan kracht en grip, waarop je in alle situaties vertrouwt. Ondanks de vele pk’s en Nm’s kun je ook als een heer rijden. Geef je toch vol gas, dan heb je wel de acute kracht, maar niet de misselijkheid van een Tesla Model 3 Performance. De besturing kun je lekker ‘zwaar’ zetten en het onderstel is sportief geveerd.

One-pedal driving gaat erg soepel in de Polestar 2. Het afremmen op de motor kun je voortreffelijk doseren met het gaspedaal. In het menu is de recuperatie ook op ‘zacht’ of ‘uit’ te zetten, maar dat is nergens voor nodig.

“De stoel voelt aan als een surfpak.”

Polestar gaat prat op milieuvriendelijke materialen en dus zit je op een stoel die aanvoelt als een surfpak en rust je linkervoet op een gerecyclede vloermat. Sommige materialen mogen dan anders aanvoelen dan je verwacht, toch heeft het interieur een premium uitstraling. Met een staand touchscreen in het midden van het dashboard en een digitaal instrumentarium achter het stuur. De menu’s zijn simpel vormgegeven en dat past goed bij het minimalistische design van de auto.

Aspecten die nog meer goed zijn: de zitpositie en het zitcomfort van de voorstoelen. Voor lange mensen is de uitschuifbare en kantelbare zitting prettig. En niet te vergeten de achterklep: de Polestar 2 is een fastback met een grote en praktische vijfde deur. Daar schuif je spullen in die niet in het sedan-achterwerk van de Model 3 passen. De laadkabel berg je op in de neus (35 liter), of onder de vloer van de bagageruimte (405 liter).

De Polestar 2 is een van de eerste auto’s die draait op het Google-besturingssysteem. Wat je daarvan merkt is dat de spraakbesturing antwoord geeft op een heleboel vragen, zolang ze maar niet over de auto gaan. Dus ‘Hey Google’ weet wel in welk jaar de Amsterdam Arena geopend is, maar niet hoe lang je verderop moet snelladen om je bestemming te halen. Toekomstige downloadbare updates gaan dit verbeteren. Al wel ideaal is de navigatie met Google Maps, want dan is je bestemming snel gevonden en klopt de filevertraging tot op de minuut nauwkeurig.

3 - Wat kan er beter aan de Polestar 2?

Passagiers op de achterbank zitten iets hoger. Dat voelt vorstelijk, maar daardoor kom je al snel met het dak in aanraking. Het glazen panoramadak loopt namelijk niet helemaal door tot boven je kruin. En ondanks de niet-ondiepe voetenbakken is de beenruimte zozo.

“Er gaat niets boven het laadnetwerk van Tesla.”

Toen wij gingen snelladen, hebben we niet de beloofde 150 kW gehaald. In 10 minuten tijd, kwam er 20 kWh bij, wat neerkomt op een laadvermogen van 120 kW. Nog steeds een keurige laadsnelheid, maar fors minder dan de 250 kW die de Model 3 Long Range en Performance uit de nieuwe V3 Supercharger trekken. En hoewel er op steeds meer plekken in Nederland extra krachtige snelladers met 100, 150, 175 of 350 kW verschijnen, gaat er niets boven het laadnetwerk van Tesla.

Tot slot een observatie: Polestar tilt zwaar aan de milieu-impact van zijn interieurmaterialen, maar je kunt de 2 toch bestellen met leren bekleding. Waarschijnlijk omdat de klant dat verwacht van een auto in het luxe segment, maar zet dan als duurzaam automerk je hakken in het zand en verkoop ‘nee’.

4 - Wanneer komt de Polestar 2 en wat kost-ie?

De Polestar 2 kost 59.800 euro en wordt in 2020 geleverd. Dat is belangrijk voor de nu geldende de zakelijke bijtelling van 8 procent over de eerste 45.000 euro. De optielijst is overzichtelijk: 6 lakkleuren, 3 interieursoorten, 20-inch wielen (1000 euro) en een elektrische trekhaak voor 1100 euro (trekgewicht 1500 kilo).

Onze testauto heeft de kostbaarste optie: het Performance-pakket van 6000 euro. De goudkleurige veiligheidsgordels zien er gaaf uit, net als de goudkleurige Brembo-remmen. Maar hoe vaak gebruik je de remmen nu helemaal zodra je verknocht bent geraakt aan one-pedal driving? Bovendien staan de sportieve Öhlins-dempers standaard te hard afgesteld voor in de stad en op slecht asfalt.

5 - Wat vind ikzelf van de Polestar 2?

Veel autoliefhebbers snappen de aantrekkingskracht van een Tesla, maar wachten liever tot de dag dat een ‘echt’ automerk zo’n elektrische gezinsauto bouwt. Dat is de Polestar 2. Hij heeft eveneens een geweldige elektrische aandrijflijn, maar dan met het hoogwaardige interieur, de goede stoelen en het fraaie design dat je krijgt als je Duitse auto koopt (of een Volvo).

Ik vind het prettig dat het complete design klopt; van het minimalistische exterieur, tot het opgeruimde interieur en zelfs de eenvoudige maar strakke vormgeving van de menu’s. Bovendien is de Polestar 2 gebouwd voor mensen die van autorijden houden. Hij stuurt goed, ligt rotsvast op de weg en de interactie tussen je hersenen, rechtervoet en de elektromotoren werkt feilloos. Het is een jaloersmakende auto, de Polestar 2.