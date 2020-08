Renault gaat 20 procent van zijn modellen schrappen

De nieuwe Renault-directeur Luca de Meo (afkomstig van Seat) heeft aangekondigd dat de nadruk op het C-segment komt te liggen (Mégane en Kadjar). Tegen Automotive News Europe wilde hij niet op het lot van specifieke modellen ingaan. Wel zei De Meo dat hij "de aanval heeft ingezet" op het leveringsprogramma van Renault. De nadruk moet komen te liggen op segmenten waarin groei te behalen valt en winst wordt gemaakt.

Renault is te afhankelijk van kleine auto's

En dat is dus niet het segment van de Scénic, Espace en Talisman, waarvan reeds bekend is dat ze van het toneel verdwijnen. Maar ook niet het segment van de Twingo. Volgens De Meo is Renault te veel afhankelijk van kleine auto's. Hij noemt het gevaarlijk. Met name ook omdat er een te kleine winstmarge op compacte modellen zit.

Definitieve reorganisatieplannen in 2021

Zo'n 70 procent van de Renault-verkopen valt in het kleinere segment, dus is er werk aan de winkel voor de Franse fabrikant. De Clio en Captur zijn enorm succesvol, dus daar zal Renault niets aan willen veranderen. De Meo lijkt dus vooral aan te sturen op een uitbreiding van zijn aanwezigheid in het C-segment. Voor zijn definitieve plannen moeten we wachten tot 2021.