Eerste review: Renault Clio Hybrid E-Tech (2020)

1 - Wat valt op aan de Renault Clio Hybrid?

Je ziet ze maar weinig: compacte hatchbacks met een hybride aandrijflijn. Je hebt de Toyota Yaris Hybrid (test), de Honda Jazz Hybrid (binnenkort de eerste review) en nu dus de Renault Clio Hybrid E-Tech. Net zo bijzonder is de techniek zelf. De aandrijflijn van de Clio Hybrid bestaat uit een turboloze vierclinder, twee elektromotoren en een vernuftige achttraps automaat.

Om aan acht versnellingen te komen, is de verbrandingsmotor gekoppeld aan een vierbak en heeft de krachtigste elektromotor ook twee versnellingen. Een vierbak klinkt ouderwets, maar zoals een techneut van Renault uitlegt, is het eigenlijk een zesbak zonder de eerste en tweede versnelling. Die zijn niet nodig, aangezien de Renault Clio Hybrid altijd elektrisch start. Fascinerende materie.

2 - Wat is er goed aan de Renault Clio Hybrid?

Maak jij een sport van zuinig rijden? De Renault Clio Hybrid geeft je de benodigde hulpmiddelen. In het digitale instrumentarium van onze testauto zien we het accupeil duidelijk uitgebeeld in blokken. Zo weet je precies hoeveel er nog in het accupakket van 1,2 kWh zit. Ook kun je een menu oproepen met de energiestromen van en naar de verbrandingsmotor, de elektromotor en de wielen. De verbruikscijfers worden uitgedrukt in grafieken en de letters ‘EV’ lichten op zodra de auto volledig op stroom rijdt. Je hoort dan soms een fluittoon, alsof je in een volledig elektrische auto zit. En je kunt de keuzehendel van de automaat in ‘B’ zetten om extra remenergie terug te winnen.

Dit EV-geneuzel kun je ook negeren en gewoon instappen en wegrijden. Het is een makkelijke auto om mee te leven: je hoeft zelf niet te schakelen en een gewone hybride zoals deze heeft ook geen stekker. De Clio Hybrid zorgt er zelf voor dat-ie zuinig rijdt. Het WLTP-verbruik is 4,3 l/100 km en daar bleven wij op beide etappes onder. Toegegeven: de testroute liep veel door de bebouwde kom; het ideale terrein voor uitrollen en remenergie terugwinnen – en weer optrekken met de elektromotor. De accu vullen door het rempedaal voorzichtig in te drukken, werkt ook soepel.

3 - Wat kan er beter aan de Renault Clio Hybrid?

In veel gevallen levert de hybride aandrijflijn soepel werk, maar soms heeft-ie het zo druk, dat de automaat ernaast zit. Dan rijdt de Clio Hybrid kortstondig in een te lage versnelling, of voel je plotseling een schokje omdat er blijkbaar geschakeld moest worden. Misschien is dit een kwestie van gewenning, aangezien de Clio Hybrid geen conventionele automaat heeft en je zijn schakelmomenten moeilijker kunt voorspellen.

Ook hoor je duidelijk wanneer bij lage snelheden de verbrandingsmotor bijspringt. Alsof Renault dat expres doet, om je naar de volledig stille en elektrische Zoe te lokken.

Een ander verbeterpunt is de plastic keuzehendel van de automaat. Die voelt zo goedkoop aan dat hij niet uitnodigt om na elke snelwegrit de B-remstand in te schakelen. Gelukkig heeft het rempedaal aaien hetzelfde effect.

4 - Wanneer komt de Renault Clio Hybrid en wat is de prijs?

De Renault Clio Hybrid staat in september bij de dealer. Je kunt ‘m nu al wel bestellen. De 22.990 euro kostende Zen-uitvoering is de voordeligste versie. Of je dat duur vindt, hangt af van je vergelijkingsmateriaal. Enerzijds heb je al een Renault Clio TCe 100 Bi-Fuel in Zen-uitvoering voor 18.590 euro, maar betaal je voor een 130 pk sterke TCe 130 met automaat zomaar 24.790 euro. Een Toyota Yaris Hybrid kost trouwens minimaal 21.195 euro.

De hybride aandrijflijn is ook te bestellen met duurdere uitvoeringen zoals de Intens, de R.S. Line en de Initiale Paris. Voor 26.990 euro koop je de Clio Hybrid in gelimiteerde E-Tech-uitvoering, met het grote 9,3-inch touchscreen met navigatie, een digitaal instrumentarium, led-verlichting en blauwe kleuraccenten in het interieur. Want blauw is tenslotte de kleur van elektrisch rijden.

De Renault Clio Hybrid is nu ook weer niet zo zuinig, dat je korting op de wegenbelasting krijgt. Sterker nog, je betaalt méér wegenbelasting omdat hij zwaarder is dan de gewone benzinemodellen. Het scheelt een tientje in de maand.

5 - Wat vind ikzelf van de Renault Clio Hybrid?

Ik kick op uitrollen met energieterugwinning. Het voelt lekker om al die voorwaartse beweging in het accupakket te stoppen. De Renault Clio Hybrid geeft je dat fijne gevoel, plus de stilte van elektrisch starten, een laag verbruik en het gemak en comfort van een automaat. Gezien de complexe techniek snap ik dat de auto 23 mille moet kosten. Maar als je hybride gaat rijden om het milieu te sparen, is de voordeliger Clio Bi-Fuel dan niet verstandiger? In elk geval voor je portemonnee. Maar alleen in de Clio Hybrid win je remenergie terug …